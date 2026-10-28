Ricardo Darín reveló públicamente un entredicho que tuvo con su mujer, Florencia Bas. El motivo fue cumplir con un pedido de su hijo, "El Chino". El actor admitió en una entrevista que supo guardar el secreto de que su hijo iba a ser padre. La pareja de Úrsula Corberó le pidió que no se lo dijera a nadie. Y eso incluía a su mamá.

"Me valió una amonestación muy severa"

"Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer. Cuando se enteró, claro, me dijo, ¿vos sabías y no me dijiste?", comenzó relatando Darín en la entrevista a Urbana Play.

El enojo de Florencia Bas con Ricardo Darín por haberle ocultado que iban a ser abuelos

Luego, el actor contó cuál fue la respuesta al reclamo de su esposa: "Pero me dijo que no diga nada. El Chino me pidió por favor que no dijera nada hasta tanto...".

El reclamo de Florencia

Florencia no quedó conforme y continuó: "¿Pero vos fuiste capaz de no decirme nada?". Es evidente que el enojo se le pasó. Hoy quedó como una anécdota familiar que pueden contar con humor.