La próxima docuserie sobre Silvina Luna ya genera una enorme expectativa y promete convertirse en uno de los estrenos más conmovedores del año. Con grabaciones que la propia actriz dejó antes de fallecer, el proyecto buscará reconstruir su historia desde una perspectiva personal, honesta y sin filtros. El lanzamiento está previsto entre julio y agosto, en coincidencia con un nuevo aniversario de su muerte.

La primicia se conoció en Sálvese Quién Pueda, el ciclo de América TV, donde Pía Shaw dio detalles exclusivos sobre la producción. Allí explicó que la serie contará con material nunca antes visto y que será clave para comprender los últimos años de la modelo. Además, Fernando Burlando, abogado de la causa judicial, también aportó información relevante.

“Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer… todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron”, reveló Pía Shaw al aire. También adelantó que participarán periodistas, el fiscal de la causa y el propio Fernando Burlando.

Uno de los ejes centrales será justamente ese archivo personal que la actriz decidió registrar con un propósito claro: que su verdad saliera a la luz. “Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción… van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, anticipó la periodista, dejando en claro el hermetismo que rodea el proyecto.

El círculo íntimo tendrá un papel determinante. Ximena Capristo confirmó que autorizó el uso de imágenes históricas de cuando compartió con Silvina Luna la casa de Gran Hermano en 2001. “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen… la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa”, recordó emocionada.

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy… Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, expresó Ximena Capristo, dejando en evidencia la carga emocional que tendrá la serie para quienes la conocieron de cerca.

Según detallaron, la producción tendrá varios capítulos y recorrerá internaciones, tratamientos y momentos críticos que marcaron la vida de Silvina Luna. “Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, señaló Pía Shaw, subrayando la dureza del relato.

Por su parte, Fernando Burlando remarcó el impacto social del mensaje: “Como todas las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad… es un mensaje que quería dejar ella”. Y cerró con una frase contundente: “Va a estar buena. Cumple la verdadera misión que ella quería concretar”. Todo indica que la docuserie mostrará a Silvina Luna como nunca antes se la vio.