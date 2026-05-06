Thelma Fardin volvió a hablar públicamente después de que la Justicia brasileña rechazara las apelaciones de Juan Darthés y confirmara la condena a seis años y medio de prisión. La actriz fue consultada en Telenoche por el fallo y dejó una definición breve cuando le preguntaron si quería enviarle un mensaje al actor.

La pregunta llegó de parte de Dominique Metzger, en medio de una entrevista marcada por el peso del proceso judicial. Sin rodeos, Thelma Fardin respondió: “A Darthés ya le habló la Justicia”. Esa frase condensó el sentido de una causa que atravesó años de exposición, espera y desgaste.

Durante la charla, la actriz también explicó cómo recibió la noticia después de tanto tiempo. “Fue un recorrido arduo, pero la sensación es de mucho orgullo y también de una victoria enorme personal y de toda la sociedad”, expresó, al poner en palabras el impacto de una resolución que sintió como propia, pero también colectiva.

El fallo tuvo para ella un valor que excede su caso individual. Al referirse a quienes todavía ponen en duda su denuncia contra Juan Darthés, remarcó: “Hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja tranquila. Hay algo también que tiene que ver con el miedo de ver a esta problemática del frente y tenemos el desafío como sociedad de no mirar para otro lado”.

Otro de los puntos que abordó fue la complejidad que apareció cuando el actor se fue a Brasil. “El día que se fue a Brasil dije ‘¿cómo se hace para conseguir justicia?’. Descubrir ese nuevo obstáculo que era él yéndose a Brasil es todo un lenguaje que es muy complejo. Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho. Era importante para mí sentar el precedente”, señaló Thelma Fardin.

El camino judicial, según describió, también estuvo atravesado por momentos de agotamiento. “Recuerdo momentos de fatiga, de cansancio, de que todo sea muy difícil y es una carrera de resistencia frente a los obstáculos del sistema judicial”, dijo, al repasar una etapa que sostuvo durante años hasta llegar a esta instancia.

Hacia el cierre, la actriz miró hacia atrás y vinculó el fallo con aquella adolescente que denunció haber sido abusada cuando tenía 16 años. “A la Thelma de 16 años le digo que se puede conseguir justicia. Es difícil, sí, y creo que este momento es fundamental para posicionarnos frente a esta problemática. A esa Thelma le puedo decir que hicimos justicia. Muchas veces estas situaciones nos pueden llevar puestas, pero se consiguió justicia acá y en el lugar a donde su abusador se escapó”.