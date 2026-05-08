La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada dejó una fuerte conmoción dentro y fuera de la casa de Telefe. La participante uruguaya había construido un vínculo muy cercano con Andrea del Boca, una de las figuras más queridas de esta edición, y desde que la actriz abandonó el reality, no dejó de mencionarla frente a las cámaras. Cada celebración dentro del juego estaba acompañada por palabras de cariño hacia ella.

La decisión de abandonar la competencia estuvo relacionada con un problema de salud que atraviesa la madre de Yipio. La noticia impactó tanto a los seguidores del programa como al entorno de la actriz. En medio de las especulaciones sobre cómo había sido su salida, fue Anna del Boca quien reveló que ambas pudieron reencontrarse en secreto antes de que la uruguaya regresara a su país.

Según contó la hija de Andrea del Boca en el streaming de La Jugada, el encuentro ocurrió pocas horas después de que la participante dejara la casa. “Nos terminamos encontrando con ella, está bien. En el hotel, la vimos un cachito. Estaba muy entera”, explicó. Además, aseguró que la intención fue acompañarla en un momento emocionalmente muy delicado.

El gesto tomó todavía más relevancia porque el marido de Yipio, Mati, no había podido viajar a Buenos Aires para recibirla. Frente a ese escenario, tanto Andrea del Boca como su hija decidieron acercarse personalmente para contenerla antes de su viaje de regreso a Uruguay. El vínculo entre ambas ya había quedado expuesto durante el recordado “Congelados”, donde protagonizaron uno de los momentos más emotivos de esta edición de Gran Hermano.

En sus declaraciones, Anna del Boca también destacó la relación que pudo construir con la familia de la participante uruguaya. “Me parece muy linda persona. Con la hija pude hablar, con Mati también. Yipio tiene que ver a la mamá y encargarse de este momento”, expresó, dejando en claro que la prioridad absoluta hoy está puesta en la situación familiar.

Mientras tanto, en paralelo comenzó a crecer la incertidumbre alrededor del posible regreso de Andrea del Boca al reality. Según reveló Guido Záffora en DDM, la actriz no habría recibido bien la noticia de la salida de su principal aliada dentro del juego y eso podría modificar los planes que venían negociándose con la producción.

“Andrea se entera de la salida de Yipio, llama a su abogado y se pone muy mal”, contó el panelista en el programa conducido por Mariana Fabbiani. De acuerdo a la información que trascendió, uno de los pedidos de la actriz para volver a la casa era conservar el armado original de su grupo dentro de la competencia.

Por ahora, la posibilidad de que Andrea del Boca vuelva a ingresar a Gran Hermano Generación Dorada sigue abierta, aunque el escenario cambió por completo tras la partida de Yipio. Mientras los fanáticos esperan definiciones, el emotivo encuentro fuera de cámara dejó en evidencia que el lazo entre ambas logró superar el juego y continuar incluso lejos de las cámaras.