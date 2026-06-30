La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo episodio explosivo gracias a Pincoya, una de las participantes más temperamentales y carismáticas del reality de Telefe. La chilena protagonizó una escena inesperada cuando decidió ingresar al confesionario sin ropa, desafiando directamente a la voz de Gran Hermano.

Todo comenzó después de que la participante fuera convocada por el Big mientras disfrutaba de uno de sus momentos habituales en la pileta. Según explicó más tarde, el llamado llegó justo cuando estaba nadando sin malla, algo que suele hacer dentro de la casa. Lejos de tranquilizarse, la situación terminó aumentando su enojo.

“Sabés que hay algunas peleas que hago de chiste y otras son de verdad. Me cansé”, lanzó Pincoya antes de relatar el incómodo episodio. La participante aseguró que venía acumulando tensión por distintos enfrentamientos con sus compañeros y que reaccionó impulsivamente.

Frente a las cámaras, la jugadora explicó por qué decidió ir únicamente cubierta con una toalla. “Quiero contarles que a la mañana fui a la piscina a nadar. En eso me llama el hombre, pero yo estaba sin ropa. Yo quería un encendedor para mi uso personal”, comentó, intentando justificar su actitud.

Sin embargo, apenas ingresó al confesionario, la producción no tardó en marcarle el límite. La voz de Gran Hermano le preguntó con evidente molestia: “¿Te parece una forma adecuada para presentarte a un lugar tan importante como el confesionario?”. Lejos de retroceder, Pincoya respondió desafiante: “Ando sin ropa. Estoy desnuda. Estoy pelada, mira. Porque yo estaba bañándome así”.

La conversación rápidamente subió de tono. “¿No te parece una falta de respeto?”, insistió el Big. Pero la participante chilena mantuvo su postura y retrucó: “No, para nada. Una falta de respeto hubiera sido que me hubiera cambiado y te hubiera hecho esperar”.

Pincoya ¿Desubicada o divertida?

Cansado de la discusión, Gran Hermano tomó una decisión tajante y le pidió que abandonara el confesionario. “Te voy a pedir Pincoya, retirate. Si tenés ganas de venir, venís; si no, no”, expresó con firmeza. La participante se retiró sin ocultar su fastidio y dejó atónitos a varios compañeros.

Quien quedó completamente sorprendida fue Yanina Zilli, que se cruzó con la chilena apenas salió del confesionario. “¡Pincoya, qué hiciste!”, exclamó impactada. Más tarde, intentando bajar la tensión, la participante le habló directamente al público y también le pidió disculpas a Santiago del Moro. “Mil disculpas pero me entró la rabia. Chicos, perdón. No hay nada más que hacer. ¡Listo!”, cerró.