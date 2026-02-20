Un fallo judicial volvió a colocar a Pitty la Numeróloga contra las cuerdas y poniendo en riesgo la extensa carrera que tiene en los medios. En Lape Club Social, el periodista Mauro Szeta informó que la Corte dispuso que continúe la investigación en una causa que la involucra por presunto aprovechamiento de clientes en un contexto delicado.

“La Corte ordenó en un fallo que se acaba de conocer que Pitty la Numeróloga siga siendo investigada por una causa donde la acusan de aprovecharse de sus clientes”, detalló Szeta al aire. Además precisó que el expediente “va a tramitar en el Juzgado Federal, Criminal y Correccional número 9”.

Según explicó el periodista, la denuncia sostiene que la mediática “se aprovecharía de personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, remarcó que la resolución no implica una condena. “El fallo dice que Pitty debe seguir en investigación, no que es culpable”, aclaró para diferenciar etapa procesal de sentencia.

El origen del expediente se vincula con presentaciones realizadas en 2022, cuando también se cuestionaron contrataciones vinculadas al Banco Nación. En ese contexto, surgieron distintas acciones judiciales que derivaron en investigaciones paralelas dentro de Comodoro Py.

Szeta agregó un elemento clave sobre cómo se activó la denuncia. “Cuando salta esa denuncia, aparece en escena un tal Pablo Salum, que se presenta como titular de 'Red LibreMentes”, diciendo que investiguen a Pitty la numeróloga por aprovechamiento de mentes. Veremos en qué o de qué manera, porque es muy extensa la denuncia”, sostuvo.

De acuerdo a lo expuesto en el programa, "la numeróloga habría captado personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de dinero o bienes". Frente a esa acusación, el periodista fue enfático: “Es muy grave la denuncia que plantea el denunciante, hay que probarla”.

Durante el mismo ciclo, también se recordó que, tras la polémica por su vínculo laboral con el Banco Nación, Pitty la numeróloga había tomado distancia pública. “En su momento ella se arrepintió de trabajar para Silvina Batakis y dijo que cada vez que la contraten del Estado no va a ir más”, comentaron en el estudio. La causa continúa y será la Justicia la que determine los próximos pasos.