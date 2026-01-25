La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani volvió a quedar bajo la lupa, esta vez desde un lugar menos terrenal. Después de idas y vueltas, versiones cruzadas y un vínculo que nunca terminó de cerrarse del todo, el nombre de ambos apareció en el radar de Pitty la Numeróloga, que puso el foco en lo que viene.

El contexto no es menor. Luciano Castro y Griselda Siciliani compartieron una historia intensa, con reconciliaciones y distancias que se hicieron públicas más de una vez. Aunque hoy no se muestran como pareja consolidada, el lazo sigue generando preguntas, especialmente por la cercanía intermitente que mantuvieron en los últimos tiempos.

En ese marco, Pitty visitó el programa DDM y comenzó a trazar el clima general de 2026 antes de ir a los casos puntuales. “Quería contar qué va a pasar en el 2026”, dijo al iniciar su análisis. Según explicó, el cambio de año no es solo de calendario, sino de energía: “En el 2025 funcionamos de una manera, pero este año vamos a decretar”.

La numeróloga detalló que el nuevo ciclo trae una impronta distinta. “Es un año número 1 que te invita a un nuevo cielo. La nueva era nos propone una nueva forma”, afirmó, y remarcó que no se trata de esperar reconocimiento externo. “No es un año que tengas que esperar que te reconozcan por tu trabajo, es el año donde tenés que ir por eso que querés”.

Ese movimiento, aclaró Pitty, tiene consecuencias a largo plazo. “Lo que hagas este año en tu construcción espiritual va a tener el resultado de cómo van a ser los próximos 9 años de tu vida”, anticipó, marcando que las decisiones que se tomen ahora no son menores.

Cuando el análisis llegó a Luciano Castro y Griselda Siciliani, el tono cambió. Lejos de una predicción romántica clásica, Pitty se mostró cauta con el futuro del vínculo. “Yo creo que esa pareja caduca… puede surgir que se reencuentren… pero ella va a tener una posibilidad de otro romance… van a volver, pero a lo mejor se enfría”, expresó sin rodeos.

La numeróloga fue más allá y puso en duda la estabilidad a largo plazo. “No sé si es una pareja que va a estar muchos años juntos”, sostuvo, dejando abierta la chance de un acercamiento, pero sin proyección duradera. Para graficar el presente, utilizó una definición particular: “A lo mejor están juntos, pero no tan cercanos como antes”.

Así, según los números, el 2026 no parece marcar una reconciliación sólida entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, sino un escenario de encuentros posibles, distancias y nuevas oportunidades. Un vínculo que, más que definirse, seguiría moviéndose en una zona gris.