El fuerte cruce entre Mario Massaccessi y Paula Bernini: por qué se odian

El clima en las mañanas de TN está lejos de ser el ideal. Lo que parecía un tándem consolidado entre Mario Massaccesi y Paula Bernini, tras la salida de Sergio Lapegüe, ahora quedó bajo la lupa por los rumores de roces, incomodidades al aire y hasta reproches en vivo que alimentan la versión de que la relación entre ambos está rota.

La periodista, que pasó de ser notera a conducir el noticiero matutino, fue señalada en los últimos meses por una supuesta actitud distante con sus compañeros. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, algunos colegas la tildan de “agrandada” y aseguran que esas tensiones se trasladaron también a su vínculo con Mario Massaccesi, con quien compartía una amistad desde hace años.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich resumió la situación con una frase contundente: “Muy amigos de siempre y muy buena gente, pero a ella se la tienen jurada. Gente que habla mal de Bernini por estar agrandada hace mucho que circula, pero en el aire está insoportable. Hay rumores de que limpió a tres personas y alardea de que mide con el rating”.

La polémica escaló cuando se mostró un recorte de lo ocurrido días atrás, en plena transmisión. Marcelo Bonelli se sumaba al noticiero en un móvil cuando, antes de que Mario Massaccesi pudiera formularle una pregunta, Paula Bernini lo interrumpió de manera tajante: “Pero dale los buenos días, siempre le tirás la pregunta y no podemos saludar”. El gesto dejó a todos descolocados y la incomodidad fue evidente en pantalla.

Adrián Pallares analizó esa secuencia y no dudó en señalar el desgaste del vínculo: “Esto pasó el viernes y se lo nota a Mario como que ya no va más y ella no reacciona”. Ese comentario terminó de reforzar la idea de que lo que antes era complicidad se convirtió en un choque constante.

Para completar el panorama, Paula Varela sumó otro testimonio que va en la misma línea. “Me dicen que trabajaron con ella que un día le dijeron por la cucaracha que redondee un tema y se puso loca, cortó y amenazó con hacerlos echar”, aseguró la panelista, dando cuenta de un estilo que incomoda a quienes la rodean.

Por lo pronto, ni Mario Massaccesi ni Paula Bernini hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Es por eso que se espera una declaración pública para desmentir estas versiones, ya que, en caso contrario, la cuestión podría escalar y uno de los dos perdería su lugar en el ciclo matutino.