La verdad sobre la relación entre Mario Massaccesi y Paula Bernini: “Pasa de todo”

En los últimos días, Mario Massaccesi y Paula Bernini quedaron en el centro de la atención por algunas escenas al aire que despertaron rumores de tensión. Gestos incómodos, frases cruzadas y ciertos momentos de incomodidad alimentaron la idea de que los periodistas estaban atravesando un mal momento en su vínculo profesional.

La especulación creció tanto que el equipo de Intrusos decidió preguntarle directamente a Mario Massaccesi qué pasaba realmente entre él y su compañera. Fiel a su estilo, respondió con claridad y sin vueltas: “No pasa nada y pasa de todo porque es un programa en vivo, porque cada uno tiene sus características”. Con esa frase buscó bajar la espuma de la polémica, pero al mismo tiempo reconoció que la dinámica del vivo muchas veces da lugar a malentendidos.

Lejos de negar las diferencias, el conductor aportó un matiz importante: la nueva etapa de Paula Bernini frente a cámara. “Nos conocemos hace 25 años, somos amigos, nos miramos y nos entendemos. Lo que hay ahora es un ingrediente nuevo: pasó de la calle al piso, es conductora. No es que ella cambió sino que le cambiaron las circunstancias. La chispita que es en la calle, es en el piso y eso genera cosas”, explicó, justificando los cruces como parte de un proceso natural de adaptación.

Además, Mario Massaccesi subrayó que la clave está en el diálogo que mantienen puertas adentro. “Hemos hablado mucho, nos cargan nuestros compañeros por eso que pasó y va a seguir pasando porque Paula es de una manera y yo soy de otra. Conductores que no hablan lo que pasa al aire, no son conductores. El que cree que siempre tiene razón, que se dedique a otra cosa”, remarcó, dejando en claro que no hay conflicto sino un estilo particular de trabajar juntos.

Incluso dio un ejemplo concreto para demostrar que la relación de amistad sigue intacta. “Cuando estaban diciendo todo eso de que no nos bancamos y demás, yo estaba en el médico con ella porque la acompañé. Tenemos confianza”, aseguró, cortando de raíz las versiones que hablaban de un supuesto enfrentamiento.

De este modo, Mario Massaccesi y Paula Bernini demostraron que detrás de las chispas televisivas lo que existe es una amistad de años que resiste cualquier rumor. Como reconoció el propio periodista, las diferencias son inevitables, pero lejos de separarlos, terminan siendo el condimento que le da vida al programa en vivo.