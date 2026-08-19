El silencio de Fito Páez y Sofía Gala alimentó las versiones sobre un abrupto final después de siete meses de relación. Ninguno confirmó públicamente la separación, pero una información revelada en LAM señaló que la pareja estaría distanciada. Detrás de la crisis aparecerían las agendas incompatibles y una situación que habría despertado los celos de la actriz.

El gesto que habría acelerado el desenlace no fue una escena pública ni una discusión expuesta frente a terceros. Sofía Gala habría decidido tomar distancia al enterarse de cómo Fito Páez compartía parte de sus viajes y su tiempo libre. La presencia habitual de amigas y colegas en el entorno del músico no le habría resultado cómoda y habría profundizado un malestar que ya existía.

Karina Iavícoli contó la versión que le llegó sobre el supuesto quiebre y reunió ambos motivos en una misma explicación. “Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que como es un tipo atractativo, con todo lo que representa, lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que siempre está con amigas, colegas, a partir de ese momento están distanciados. No le habría gustado mucho”, detalló la periodista.

El punto más delicado del relato quedó asociado a la reacción de Sofía Gala frente al círculo femenino que acompaña al artista. Sin embargo, la información no presentó una infidelidad concreta ni identificó a una tercera persona involucrada. Lo que se describió fue una incomodidad que habría llevado a la actriz a alejarse y a revisar la continuidad del vínculo.

La versión apareció en un momento de gran exposición para la actriz, quien participa de la serie sobre la vida de Moria Casán. Mientras la actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional, Fito Páez también mantiene sus propios compromisos y viajes. Esa dinámica habría reducido los espacios compartidos y dificultado la posibilidad de sostener la relación como lo venían haciendo.

Las diferencias de horarios habrían funcionado como el primer desgaste, pero no explicarían por sí solas el distanciamiento. El viaje del músico y el tiempo que habría pasado con amigas y colegas aparecen como el episodio que terminó de alterar el vínculo. Frente a ese escenario, Sofía Gala habría elegido correrse sin realizar declaraciones públicas ni responder las versiones.

Por ahora, Fito Páez tampoco habló sobre el supuesto final y la ruptura continúa dentro del terreno de las versiones. La falta de una confirmación mantiene abierta la posibilidad de una crisis pasajera, aunque el alejamiento señalado indica que algo cambió entre ambos. La reacción de la hija de Moria habría marcado un límite y dejado al romance atravesando su momento más difícil.