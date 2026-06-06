La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa provocando una profunda conmoción en el ambiente artístico. En las últimas horas, uno de los homenajes más sentidos llegó de parte de Andrés Ciro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un mensaje cargado de emoción y admiración.

El cantante de Ciro y Los Persas compartió una fotografía del músico sobre un escenario y destacó el legado artístico que dejó el exlíder de Los Redondos. Para Ciro Martínez, la obra del Indio Solari trascendió generaciones gracias a una poesía única que logró conectar con millones de personas a lo largo de décadas.

“El Indio fue sin dudas uno de los más grandes poetas que dio el rock nacional”, escribió el artista. Además, resaltó la profundidad de sus letras y el impacto cultural de canciones que marcaron la historia de la música argentina. Según expresó, la capacidad del cantante para combinar complejidad y sensibilidad convirtió sus composiciones en verdaderos clásicos.

En su publicación, Ciro Martínez también recordó un gesto que jamás olvidará. Reveló que el Indio Solari fue una de las primeras figuras consagradas que apoyó a Los Piojos en sus comienzos, cuando los eligió como banda revelación en una recordada mención periodística. Ese respaldo, según explicó, fue clave en los primeros años de crecimiento del grupo.

El músico además destacó la influencia que tuvieron Los Redondos como referencia artística y profesional. “Siempre fue con los Redondos un referente en cómo manejarse en un pantano lleno de cocodrilos”, expresó, en referencia a la independencia con la que la banda construyó su carrera, lejos de los circuitos tradicionales de la industria.

Sobre el legado creativo del artista fallecido, Ciro Martínez sostuvo que la dupla conformada por Indio Solari y Skay Beilinson fue una de las más importantes de la historia del rock argentino. También remarcó que las canciones creadas por ambos seguirán acompañando a varias generaciones de fanáticos.

La despedida de Ciro al Indio

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos músicos: “¡Larga vida al Rock, larga vida al Indio!”. Las palabras fueron replicadas por miles de usuarios que encontraron en esa despedida una síntesis del enorme impacto que dejó el cantante en la cultura popular.

La muerte de Indio Solari, ocurrida a los 77 años, marcó el final de una etapa fundamental para el rock nacional. Dueño de una obra inmensa y de una relación única con su público, el artista dejó una huella imborrable que sigue siendo celebrada por colegas como Ciro Martínez, quienes hoy lo recuerdan como una figura irrepetible de la música argentina.