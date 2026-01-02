Gianinna Maradona arrancó el 2026 con el corazón renovado y sin esconder más su felicidad. Luego de una historia marcada por idas y vueltas, la hija de Diego Maradona decidió volver a apostar al amor y lo hizo público en una noche muy especial, rodeada de afectos y brindis.

Tras la definitiva separación de Daniel Osvaldo, vínculo que se terminó por completo a comienzos de 2025, Gianinna Maradona atravesó un tiempo de bajo perfil y introspección. Sin embargo, el nuevo año la encontró en otra etapa personal, mucho más serena y acompañada.

La confirmación llegó durante la cena de Año Nuevo, cuando la madre de Benjamín Agüero compartió en sus redes sociales la primera imagen junto a Guido Sergi, su nuevo novio. La postal, abrazados y sonrientes, terminó de confirmar los rumores que circulaban desde hacía semanas.

Desde sus historias de Instagram, Gianinna Maradona musicalizó el momento con Lo más lindo de Pity Fernández y escribió un mensaje cargado de emoción. Por su parte, Guido Sergi replicó la imagen en su propio perfil, sellando el romance ante miles de seguidores.

El gesto virtual fue leído como una presentación oficial y marcó el inicio público de la relación. Lejos del escándalo, ambos eligieron mostrarse con naturalidad y sin estridencias, algo que llamó la atención por el historial mediático que suele rodear a la familia.

Mientras tanto, Gianinna Maradona también atraviesa un contexto familiar sensible. Junto a Dalma Maradona y el resto de los herederos, sigue de cerca el reinicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, previsto para el 17 de marzo, tras el escándalo que derivó en la destitución de Julieta Makintach.

En paralelo, comenzaron a conocerse más detalles sobre Guido Sergi. Fue Carolina Molinari quien reveló información clave en Puro Show (El Trece), donde explicó que el vínculo venía de un reencuentro tras una historia informal del pasado.

Según contó la panelista, Guido Sergi tiene 40 años, trabaja con su familia en una imprenta, jugó al fútbol en inferiores y hoy lleva una vida tranquila. Está separado desde hace tiempo y es padre de dos nenas, y junto a Gianinna Maradona intentaron mantener el romance lejos de las cámaras hasta ahora.