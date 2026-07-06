Reconocida internacionalmente por su originalidad y su potente lenguaje escénico, "Un Poyo Rojo" continúa su recorrido por los escenarios con un espectáculo que combina danza contemporánea, teatro físico, acrobacia y humor. La obra propone un encuentro entre dos hombres en un vestuario que, a partir del movimiento y la expresión corporal, desarrollan un juego de desafíos, competencia, seducción y complicidad.

Los intérpretes Alfonso Barón y Luciano Rosso construyen una intensa historia a través del lenguaje del cuerpo y el movimiento.

Con una puesta en escena despojada y una radio como único elemento de apoyo, los intérpretes Alfonso Barón y Luciano Rosso construyen una historia donde el cuerpo se convierte en el principal medio de comunicación. A lo largo de una hora, el espectáculo explora con ironía y sensibilidad temas vinculados a la identidad, la masculinidad, el deporte y las relaciones humanas, invitando al público a reír, emocionarse y reflexionar.

Con más de 1.000 funciones en más de 30 países, la obra se consolidó como uno de los grandes éxitos del teatro físico argentino.

La obra nació en Buenos Aires en 2008 como un número de varieté y, con el paso del tiempo, se transformó en un fenómeno internacional. Desde 2015 inició una extensa gira mundial que la llevó a presentarse en prestigiosos festivales y teatros de Europa, América del Norte y América Latina, incluyendo el reconocido Fringe Festival de Edimburgo y el Théâtre du Rond-Point de París.

"Un Poyo Rojo" llega con una propuesta que combina danza, teatro físico, humor y acrobacia en un espectáculo reconocido a nivel internacional.

Con más de 1.000 funciones realizadas en más de 30 países, "Un Poyo Rojo" se consolidó como uno de los espectáculos argentinos de mayor proyección internacional, destacándose por una propuesta escénica innovadora que trasciende el idioma y conecta con públicos de distintas culturas a través del humor, la destreza física y la expresividad del movimiento.