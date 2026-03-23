Las señales se fueron acumulando y en las últimas horas el rumor tomó otra dimensión. Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por su vida personal. Todo apunta a que el piloto estaría en pareja con una actriz que ya forma parte de su entorno y que, según trascendió, podría ser presentada oficialmente en el corto plazo.

El nombre que empezó a circular con fuerza es el de Maia Reficco, una artista con proyección internacional que habría construido un vínculo cercano con Franco Colapinto desde hace un tiempo. Las versiones crecieron a partir de distintas apariciones y coincidencias que no pasaron desapercibidas.

Uno de los datos que más peso le dio a la historia fue lo que se dijo en televisión, donde aseguraron que la relación ya está consolidada. “ya son novios”. A partir de esa afirmación, comenzaron a conocerse detalles que reforzaron la idea de un romance en marcha.

Entre esos indicios, apareció un cambio importante en la vida de la actriz. “se mudó a Madrid para estar cerca de él”. La decisión generó repercusión y fue interpretada como una señal clara del vínculo que mantiene con Franco Colapinto.

Esa versión fue ampliada con más información sobre el contexto de la mudanza. “Ella se acaba de mudar a Madrid. Se instaló ahí para poder moverse con facilidad hacia los lugares a los que él debe ir por su trabajo”. El dato no solo refuerza la cercanía entre ambos, sino también la dinámica que implicaría acompañar la carrera del piloto.

Las apariciones juntos también alimentaron las especulaciones. “Hace poco se los vio juntos en Mónaco y me cuentan que estuvieron a los besos”. Esa escena terminó de instalar el tema en agenda y generó interés en torno a cómo continuará la relación.

En ese contexto, comenzó a circular otra versión que suma expectativa. Según trascendió, la idea sería mostrarse públicamente el próximo fin de semana durante el Gran Premio de Japón en Suzuka. Sin embargo, por ahora se trataría solo de una posibilidad, ya que ambos mantienen un perfil bajo y evitan exponer su vida privada más de lo necesario.

Detrás de ese nombre hay una trayectoria que explica su presencia en el mundo del espectáculo. Maia Reficco nació en Estados Unidos, pero tiene raíces argentinas y una carrera que se desarrolló entre la música, la actuación y producciones internacionales.

Mientras tanto, el vínculo con Franco Colapinto sigue sumando capítulos. Entre viajes, coincidencias y decisiones personales, la historia se mueve entre lo que se muestra y lo que todavía no se confirma, pero que ya empieza a tomar forma pública.