Una pregunta sobre las relaciones abiertas llevó a Wanda Nara a hablar de su pasado en MasterChef Celebrity. Frente a Julieta Poggio, la conductora deslizó una frase sobre uno de sus matrimonios que mezcló humor e ironía. Todo ocurrió mientras la participante cocinaba, en un intercambio que empezó liviano y se volvió cada vez más personal.

La conversación surgió cuando Poggio contaba cómo vive su noviazgo con Fabrizio Maida. “Estoy de novia hace dos años. Relación abierta”, le dijo a la conductora. Ella quiso saber si esa decisión podría cambiar con el matrimonio y preguntó: “Pero cuando se casan, ¿se corta?”. La consulta convirtió un intercambio casual en una charla sobre las reglas que cada pareja elige.

Para explicar por qué no asociaba la boda con el fin de ese acuerdo, Julieta recordó vínculos de personas cercanas: “Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta. Ellos tienen casamiento abierto”. La respuesta despertó el interés de la conductora, que encontró allí la oportunidad para hacer un comentario sobre su historia sentimental.

Entonces llegó la frase que cambió el tono de la charla. Wanda Nara respondió: “Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años”. Aunque lo dijo con humor, su alusión a un acuerdo del que no estaba enterada dejó flotando una crítica a una relación anterior.

La conductora estuvo casada con Maxi López y con Mauro Icardi, pero no precisó a quién se refería. Julieta Poggio recogió el chiste y continuo explicando su propia idea de una boda: “Era solo de una parte. Igual yo no sueño con casarme. Me gustaría casarme de mentira, ponerme un vestido, ir a la playa, hacer una fiesta. No siento que un papel defina nada”.

Wanda Nara volvió a centrar la conversación en el presente de la participante con otra pregunta: “¿Pero seguirías con esto del open?”. Poggio no dudó en responder: “Por ahora sí, me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí”. Así, dejó claro que disfruta la libertad que acordó con su pareja y que quiere seguir de esa manera por ahora.

La charla dejó expuesta una diferencia: Poggio describió un acuerdo que conoce y la conductora bromeó con haberse enterado tarde de las condiciones de uno de sus matrimonios. Wanda Nara no puso nombre a su alusión ni añadió detalles que permitieran identificar a su ex. La ironía alcanzó para provocar risas, pero también para dejar la pregunta abierta.