Susana Giménez le celebró el cumpleaños número 51 a su hermano Patricio Giménez con una íntima reunión en Punta del Este, donde ambos comparten temporada de verano. El festejo quedó registrado en video y mostró a los hermanos en un clima de afecto y sencillez. Hubo torta, vela, canto y la compañía de Rumba, la perra negra del cantante.

Las imágenes muestran a los hermanos sentados frente a una torta con una vela encendida. Fue Susana quien marcó el ritual: primero el canto, luego los deseos. "Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís", le indicó a su hermano.

Patricio siguió las instrucciones, pidió sus tres deseos en silencio y, antes de soplar, le dijo a su hermana: "Te amo". Ella le respondió deseándole que "esté todo bien lindo".

El ambiente de la celebración

La escena transcurrió en lo que parece ser la casa de Patricio en Uruguay, donde vive desde la pandemia. El ambiente fue cálido: un cuadro de hortensias azules en la pared, plantas que crecieron desde la última visita de Susana y la presencia de Rumba, recostada a su lado.

Susana apareció con su característico pelo largo rubio, anteojos de sol oscuros y ropa negra. Patricio, de pelo canoso y remera celeste clara, se mostró distendido y de buen humor. La celebración fue pequeña e íntima, sin la pompa que suele rodear los eventos públicos de la conductora.

El momento de cortar la torta

Tras los deseos y el soplido, llegó el momento de cortar la torta. Patricio aprovechó para mostrarle a su hermana una técnica que le habían enseñado: extraer primero el centro, cortar un pedazo más chico y así distribuir mejor las porciones.

"Lo hacen los que hacen tortas", explicó una tercera voz presente. Susana preguntó si se refería a Maru Botana. "Por ejemplo", confirmaron. La diva observó la demostración con atención y aprobó el método.

El presente de Patricio

El cumpleaños encuentra a Patricio Giménez en uno de sus momentos más activos. El músico lleva casi una presentación diaria desde el comienzo del año. Tiene previsto presentar su libro Antes de ser feliz en distintas ciudades, acompañado de charlas donde comparte herramientas que, según él, le dieron paz.

Instalado en Uruguay desde la pandemia, Patricio reconoció haber pasado el invierno en Buenos Aires, aunque de manera discreta. No descarta volver al país para presentar el libro y tocar. También mencionó su deseo de hacer la temporada de verano en Málaga.

Fuera de los escenarios, el músico transita una búsqueda espiritual y personal. Incluye la meditación, la lectura de textos budistas como El libro tibetano de la vida y la muerte y la práctica de los registros akáshicos. También asegura haber encontrado en Rumba una enseñanza sobre el amor incondicional.

La nueva bicicleta de Susana

La celebración del cumpleaños de Patricio no fue el único momento cotidiano que Susana compartió desde Punta del Este.

Días atrás, la conductora publicó en su cuenta de Instagram un video en el que estrenó una nueva bicicleta en los jardines de La Mary, su mansión en Uruguay.

"¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!", escribió junto a las imágenes. En ellas se la vio pedalear por el patio mientras sus perros la seguían.

La publicación superó los 30.000 "me gusta". Entre los comentarios apareció el de Graciela Borges: "Voy pronto, te queremos muchos".

El vínculo lejos de las cámaras

El video del cumpleaños circuló en redes y mostró una faceta poco habitual de Susana Giménez: sin producción, sin estudio, en un registro cotidiano junto a su hermano menor.

La conversación fluyó entre el afecto, las bromas sobre los "yuyos" del jardín, que Patricio aclaró que eran plantas puestas a propósito, y la música. "Poné rumba", pidió él en un momento. "Ay, sí, rumba", respondió ella de inmediato.

La celebración fue sencilla, pero el registro dejó en evidencia la complicidad que mantienen los hermanos Giménez puertas adentro, lejos de los flashes y los grandes escenarios.