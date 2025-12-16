El 2026 se perfila como un año clave para Guillermo Francella, que confirmó su regreso al teatro con un proyecto muy especial. A partir del 28 de marzo, el actor volverá a subirse al escenario del Teatro Metropolitan con la obra Desde el Jardín, una propuesta diferente dentro de su extensa carrera y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

Se trata de una adaptación inédita de la novela Being There, escrita por Jerzy Kosinski, que ya tuvo una versión cinematográfica icónica protagonizada por Peter Sellers. En esta oportunidad, la historia llegará al público local con una mirada renovada, manteniendo el espíritu satírico y profundo del material original, pero adaptado al lenguaje teatral y al contexto actual.

En esta apuesta, Guillermo Francella estará acompañado por un elenco de figuras destacadas del espectáculo argentino. Junto a él actuarán Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi, conformando un equipo sólido y de gran peso escénico.

Desde el Jardín narra la historia de Chance Gardiner, el personaje interpretado por Guillermo Francella, un hombre con autismo que fue criado por un acaudalado benefactor. Sin saber leer ni escribir, su conocimiento del mundo se limita al cuidado del jardín y a lo que observa por televisión, su único vínculo con la realidad exterior.

Tras la muerte de su benefactor, Chance es expulsado de la casa y se ve obligado, por primera vez, a enfrentarse con la sociedad. En ese recorrido inesperado conoce a Eva, interpretada por Andrea Frigerio, una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su hogar junto a su esposo Ben, papel a cargo de Víctor Laplace, un poderoso empresario que atraviesa una enfermedad terminal.

La ingenuidad, literalidad y particular forma de expresarse de Chance, siempre ligada a metáforas sobre plantas y estaciones del año, comienza a ser interpretada por quienes lo rodean como un discurso profundo y revelador. Incluso el presidente de los Estados Unidos, encarnado por Martín Seefeld, ve en él a un pensador brillante y digno de ser escuchado.

Sin proponérselo, Chance se convierte en un “sabio accidental”, ganando influencia política y social hasta ser considerado un posible candidato presidencial. Todo ocurre a partir de malentendidos que elevan su figura sin que exista una verdadera intención de poder de su parte.

La obra se presenta como una comedia negra que reflexiona sobre la apariencia, el prestigio y el rol de los medios. Con humor ácido, Desde el Jardín expone cómo la sociedad puede otorgar poder y reconocimiento a alguien que “no sabe nada”, simplemente por estar en el lugar indicado y decir las palabras que los demás quieren escuchar.