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Premios Sur 2026: todos los ganadores de los premios en homenaje al cine argentino

Premios Sur 2026: enterate quiénes son todos los ganadores de la gran gala en homenaje al cine argentino y las series de la temporada.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 06:05
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La gran fiesta del cine y las series nacionales llegó de la mano de los Premios Sur 2026 para una noche inolvidable en su edición 2026. La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, no solo celebró la excelencia técnica y artística de la temporada, sino que también sirvió como un emotivo punto de encuentro para realizadores, actores y técnicos de la industria. Entre grandes emociones, homenajes a la trayectoria y discursos en defensa de la cultura, las producciones más destacadas del año se alzaron con las codiciadas estatuillas.

Estos fueron todos los ganadores de los Premios Sur 2026:

Mejor película de ficción
Belén, de Dolores Fonzi — GANADORA

Mejor película documental
Weser, de Fernando Spiner — GANADORA

Mejor serie de ficción
El Eternauta — GANADORA

Mejor ópera prima
La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando — GANADORA

Mejor cortometraje
Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab — GANADOR

Mejor película iberoamericana
El agente secreto (Brasil), dirigida por Kleber Mendonça Filho — GANADORA

Mejor dirección
Cris Tapia Marchiori, por Gatillero — GANADOR

Mejor actriz protagonista
Marilú Marini, por 27 noches — GANADORA

Mejor actor protagonista
Marcelo Subiotto, por El mensaje — GANADOR

Mejor actriz de reparto
Camila Pláate, por Belén — GANADORA

Mejor actor de reparto
Fernán Mirás, por Mazel Tov — GANADOR

Mejor actriz revelación
Camila Pláate, por Belén — GANADORA

Mejor actor revelación
Angelo Mutti Spinetta, por La llegada del hijo — GANADOR

Mejor guion original
Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni, por Gatillero — GANADORES

Mejor guion adaptado
Dolores Fonzi y Laura Paredes, por Belén — GANADORAS

Mejor fotografía
Martín Sapia, por Gatillero — GANADOR

Mejor montaje
Andrés Pepe Estrada, por Belén — GANADOR

Mejor sonido
Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi, por Gatillero — GANADORES

Mejor música original
Sebastián Espósito y Daniel Godfrid, por La mujer de la fila — GANADORES

Mejor dirección artística
Sebastián Orgambide, por 27 noches — GANADOR

Mejor diseño de vestuario
Roberta Pesci, por 27 noches — GANADORA

Mejor maquillaje y caracterización
Mariángeles Capparelli, por Gatillero — GANADORA

Premios de honor
Lucrecia Martel
Cecilia Roth
Luis Alberto Scalella

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