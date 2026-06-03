La gran fiesta del cine y las series nacionales llegó de la mano de los Premios Sur 2026 para una noche inolvidable en su edición 2026. La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, no solo celebró la excelencia técnica y artística de la temporada, sino que también sirvió como un emotivo punto de encuentro para realizadores, actores y técnicos de la industria. Entre grandes emociones, homenajes a la trayectoria y discursos en defensa de la cultura, las producciones más destacadas del año se alzaron con las codiciadas estatuillas.
Estos fueron todos los ganadores de los Premios Sur 2026:
Mejor película de ficción
Belén, de Dolores Fonzi — GANADORA
Mejor película documental
Weser, de Fernando Spiner — GANADORA
Mejor serie de ficción
El Eternauta — GANADORA
Mejor ópera prima
La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando — GANADORA
Mejor cortometraje
Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab — GANADOR
Mejor película iberoamericana
El agente secreto (Brasil), dirigida por Kleber Mendonça Filho — GANADORA
Mejor dirección
Cris Tapia Marchiori, por Gatillero — GANADOR
Mejor actriz protagonista
Marilú Marini, por 27 noches — GANADORA
Mejor actor protagonista
Marcelo Subiotto, por El mensaje — GANADOR
Mejor actriz de reparto
Camila Pláate, por Belén — GANADORA
Mejor actor de reparto
Fernán Mirás, por Mazel Tov — GANADOR
Mejor actriz revelación
Camila Pláate, por Belén — GANADORA
Mejor actor revelación
Angelo Mutti Spinetta, por La llegada del hijo — GANADOR
Mejor guion original
Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni, por Gatillero — GANADORES
Mejor guion adaptado
Dolores Fonzi y Laura Paredes, por Belén — GANADORAS
Mejor fotografía
Martín Sapia, por Gatillero — GANADOR
Mejor montaje
Andrés Pepe Estrada, por Belén — GANADOR
Mejor sonido
Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi, por Gatillero — GANADORES
Mejor música original
Sebastián Espósito y Daniel Godfrid, por La mujer de la fila — GANADORES
Mejor dirección artística
Sebastián Orgambide, por 27 noches — GANADOR
Mejor diseño de vestuario
Roberta Pesci, por 27 noches — GANADORA
Mejor maquillaje y caracterización
Mariángeles Capparelli, por Gatillero — GANADORA
Premios de honor
Lucrecia Martel
Cecilia Roth
Luis Alberto Scalella