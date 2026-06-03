La gran fiesta del cine y las series nacionales llegó de la mano de los Premios Sur 2026 para una noche inolvidable en su edición 2026. La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, no solo celebró la excelencia técnica y artística de la temporada, sino que también sirvió como un emotivo punto de encuentro para realizadores, actores y técnicos de la industria. Entre grandes emociones, homenajes a la trayectoria y discursos en defensa de la cultura, las producciones más destacadas del año se alzaron con las codiciadas estatuillas.

Estos fueron todos los ganadores de los Premios Sur 2026:

Mejor película de ficción

Belén, de Dolores Fonzi — GANADORA

Mejor película documental

Weser, de Fernando Spiner — GANADORA

Mejor serie de ficción

El Eternauta — GANADORA

Mejor ópera prima

La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando — GANADORA

Mejor cortometraje

Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab — GANADOR

Mejor película iberoamericana

El agente secreto (Brasil), dirigida por Kleber Mendonça Filho — GANADORA

Mejor dirección

Cris Tapia Marchiori, por Gatillero — GANADOR

Mejor actriz protagonista

Marilú Marini, por 27 noches — GANADORA

Mejor actor protagonista

Marcelo Subiotto, por El mensaje — GANADOR

Mejor actriz de reparto

Camila Pláate, por Belén — GANADORA

Mejor actor de reparto

Fernán Mirás, por Mazel Tov — GANADOR

Mejor actriz revelación

Camila Pláate, por Belén — GANADORA

Mejor actor revelación

Angelo Mutti Spinetta, por La llegada del hijo — GANADOR

Mejor guion original

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni, por Gatillero — GANADORES

Mejor guion adaptado

Dolores Fonzi y Laura Paredes, por Belén — GANADORAS

Mejor fotografía

Martín Sapia, por Gatillero — GANADOR

Mejor montaje

Andrés Pepe Estrada, por Belén — GANADOR

Mejor sonido

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi, por Gatillero — GANADORES

Mejor música original

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid, por La mujer de la fila — GANADORES

Mejor dirección artística

Sebastián Orgambide, por 27 noches — GANADOR

Mejor diseño de vestuario

Roberta Pesci, por 27 noches — GANADORA

Mejor maquillaje y caracterización

Mariángeles Capparelli, por Gatillero — GANADORA

Premios de honor

Lucrecia Martel

Cecilia Roth

Luis Alberto Scalella