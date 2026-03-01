La noche de los Premios Goya 2026 volvió a tener acento argentino. En Barcelona, la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, se quedó con el galardón a mejor película iberoamericana y sumó un nuevo reconocimiento internacional para el cine nacional.

El anuncio llegó en uno de los momentos centrales de la ceremonia y consolidó a Belén dentro de una tradición que ya convirtió a la Argentina en una presencia habitual en esa categoría. La producción fue celebrada en el escenario mientras la estatuilla cambiaba de manos y el equipo subía a recibirla.

Pero lo que terminó marcando la noche no fue solo el premio, sino las palabras de Dolores Fonzi. La actriz y directora utilizó el micrófono para referirse a la coyuntura internacional y dejó un mensaje político que resonó más allá del auditorio. “Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se han nombrado el genocidio en Gaza, los reclamos de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos la humanidad. No lo podemos seguir permitiendo”, expresó ante una sala en silencio.

El discurso continuó en el mismo tono. “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”, afirmó. Y sumó una referencia directa a la realidad argentina: “Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso en venta el agua. Así que no solo tenemos que defender el cine, sino también el agua”.

A su lado estaba la productora Leticia Cristi, sosteniendo el premio mientras la intervención se extendía. El cierre fue breve pero contundente: “Queremos seguir haciendo cine y vamos a seguir haciéndolo”. La orquesta comenzó a sonar y el equipo abandonó el escenario entre aplausos.

Con este reconocimiento, Belén refuerza el lugar del cine argentino en la escena iberoamericana. Más allá del trofeo, la intervención de Dolores Fonzi convirtió el triunfo en una declaración que traspasó lo cinematográfico y se instaló como uno de los momentos más comentados de la gala.