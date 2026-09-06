El impacto del golpe dejó a Tomás Holder atravesado por una mezcla de miedo, bronca e incredulidad. Durante la madrugada del domingo, el influencer sufrió un fuerte accidente automovilístico que destrozó parte de su vehículo y lo dejó con numerosos dolores. Aunque no padeció heridas de gravedad, aseguró que todavía intentaba asimilar una situación que pudo haber terminado de una manera mucho más dramática.

De acuerdo con su relato, otro conductor habría cruzado un semáforo en rojo antes de provocar el choque. Todavía conmocionado, Holder recurrió a sus historias de Instagram para registrar el estado de los autos y exponer a la persona a quien responsabilizó por lo ocurrido. "El mala leche este nos acaba de chocar y casi nos mata", expresó desde el lugar del accidente.

Las imágenes difundidas permitieron observar la violencia del impacto y el importante daño que sufrió su vehículo. Tomás Holder no ocultó su furia al reconstruir la maniobra que, según afirmó, originó todo: "Casi nos mata este asesino pasando en rojo. Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo". Sus palabras evidenciaron el temor que sintió inmediatamente después de la colisión.

Más allá de las pérdidas materiales, el exparticipante de Gran Hermano puso el foco en las consecuencias físicas que le dejó el episodio. Los golpes se concentraron principalmente en la cabeza y las piernas, aunque describió un malestar generalizado. La tensión del momento también se reflejó en la forma acelerada y angustiante con la que decidió compartir lo sucedido con sus seguidores.

Una vez pasado el peligro inicial, el miedo continuó dominando su reacción. "Estoy en shock, realmente no lo puedo creer. Tengo golpes en las piernas, cabeza, nos duele todo", reconoció. El mensaje llevó algo de tranquilidad sobre su estado general, pero también mostró que la experiencia todavía estaba demasiado reciente como para dimensionar completamente sus consecuencias.

Tomás Holder también aseguró que el otro automovilista había consumido alcohol y apuntó contra quienes manejan después de beber. "Gente de mierda que sale y toma alcohol", manifestó, sin disimular su indignación. Esa acusación quedó planteada en su descargo público, mientras exhibía el escenario que encontró tras bajar del auto y comprobar la magnitud de los daños.

El accidente convirtió una salida nocturna en una madrugada de enorme preocupación para Holder. Sin lesiones severas confirmadas, el influencer quedó dolorido y emocionalmente afectado, pero pudo contar lo ocurrido en primera persona. El estado del vehículo terminó funcionando como la imagen más contundente de un choque que, según su propia percepción, estuvo muy cerca de tener consecuencias irreparables.