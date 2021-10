Pata Villanueva, internada, pelea por su vida

La ex modelo sufrió una infección generalizada y su vida corre peligro. Se encuentra internada desde hace unos días en el Hospital Alemán, según informó Ángel de Brito al cierre de "LAM".

Le quiero mandar un cariño a Pata Villanueva que le están haciendo procedimientos que no dan resultado y me piden cadena de oración. Está con toda su familia pero no está nada bien. Ayer la iban a intervenir y tuvo una infección generalizada y está complicada. Sus tres hijos guardan un hermetismo total y no hubo parte médico aún.