Después de varios días en el centro de la escena por sus explosivas peleas públicas con Homero Pettinato, Sofía Gonet tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores y generó impacto en el mundo del espectáculo. Agobiada por la situación, la influencer resolvió dar un paso al costado y frenar con sus compromisos laborales para enfocarse en su bienestar personal.

La determinación fue comunicada por la propia Sofía Gonet a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 916 mil seguidores, publicó una historia con fondo negro en la que explicó que necesita tomarse un tiempo para sanar y recuperar el equilibrio emocional luego del escándalo con Homero Pettinato.

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, escribió Sofía Gonet, dejando en claro que la exposición y el conflicto la superaron. El mensaje rápidamente se viralizó y despertó muestras de apoyo entre sus fanáticos.

La relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato estuvo rodeada de polémica desde sus inicios. En distintos momentos, la influencer aseguró que era ella quien se hacía cargo de las invitaciones y de los gastos durante las salidas, lo que generó un fuerte debate en redes y medios sobre la dinámica del vínculo.

El noviazgo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato comenzó durante el verano pasado, pero no logró consolidarse. Si bien al principio se mostraban enamorados, en julio atravesaron una primera crisis profunda que marcó un antes y un después en la pareja. Desde entonces, los conflictos fueron en aumento.

A pesar de los intentos por recomponer la relación, los cruces mediáticos y los reclamos públicos se volvieron inevitables. Tanto Sofía Gonet como Homero Pettinato expusieron intimidades del vínculo, dejando al descubierto situaciones de toxicidad que alimentaron el escándalo y la tensión entre ambos.

El punto máximo del conflicto llegó en la previa de los premios Martín Fierro de streaming. Allí, Sofía Gonet, conocida como La Reini, fue una de las conductoras de la alfombra roja, mientras que Homero Pettinato evitó cruzarse con ella, aunque habló del tema en distintas oportunidades, avivando aún más la polémica.

Tras ese episodio, Sofía Gonet decidió poner un freno. Alejarse de su trabajo y de la exposición aparece como una forma de cuidar su salud mental luego del escándalo con Homero Pettinato, en un contexto donde las redes sociales amplifican cada conflicto y dejan pocas posibilidades de descanso emocional.