La Peña de Morfi se prepara para volver a la pantalla de Telefe con una renovación que modifica uno de sus pilares históricos. El clásico musical de los fines de semana no solo ajustará su dinámica interna, sino que también podría tener una figura única al frente, dejando atrás el formato de dupla que caracterizó sus últimas temporadas.

La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen, quien adelantó que el programa no mantendrá su emisión en vivo. “El programa va a tener un fuerte cambio este año porque no va a ir en vivo, va a ir grabado. El horario de salida será el mismo, pero va a grabarse los días miércoles”, detalló, marcando un giro en la estructura del ciclo.

El ajuste responde a una estrategia que permitiría ordenar agendas y garantizar la presencia de artistas convocados para cada emisión. Según trascendió, ya comenzaron los contactos con músicos para las grabaciones semanales, manteniendo el espíritu musical que convirtió al envío en uno de los espacios más reconocibles del canal.

En cuanto a la conducción, el nombre que circula con mayor fuerza es el de Soledad Pastorutti. Etchegoyen fue claro al explicar el estado de la negociación: “Todavía no firmó contrato, por eso no lo podemos confirmar, pero es el nombre que pica en punta a esta hora es: soledad Pastorutti”.

La cantante ya tiene recorrido dentro de Telefe y su vínculo con el programa no sería nuevo. Sobre ese punto, el periodista agregó: “Está todo muy avanzado, me dicen en un 90 por ciento. Telefe propuso este nombre porque les gustó mucho el año pasado, cuando reemplazo a Diego (Leuco) y Lizy (Tagliani)”.

Soledad Pastorutti no solo es una de las artistas más consolidadas del folklore argentino, sino que también acumula experiencia televisiva como coach en La Voz y como figura recurrente en distintos formatos del canal. Su posible desembarco al frente de La Peña de Morfi implicaría un perfil más musical y menos híbrido en la conducción.

Por ahora, la firma del contrato es el paso que falta para oficializar la noticia. Mientras tanto, el regreso del programa ya genera expectativa, con un formato grabado y una posible conducción que promete imprimirle una identidad propia a esta nueva etapa.