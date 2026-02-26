Celeste Cid volvió a abrir una ventana a su intimidad para marcar una fecha especial. Santiago Korovsky cumplió 41 años y la actriz decidió celebrarlo con un posteo cargado de imágenes personales y palabras que dejaron ver la profundidad del vínculo que construyeron en estos dos años de relación.

Desde su cuenta de Instagram, Celeste Cid compartió una secuencia de fotos inéditas que recorren distintos momentos compartidos: celebraciones familiares, escapadas, reuniones con amigos y escenas cotidianas sin producción ni poses forzadas. La selección mostró una pareja relajada, cómplice y lejos del artificio.

El mensaje que acompañó las imágenes fue el corazón del homenaje. "Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco", escribió Celeste Cid en la apertura del texto. La frase marcó un tono afectuoso que fue creciendo en intensidad a medida que avanzaba la dedicatoria.

En el tramo más íntimo del mensaje, profundizó: "El que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos, el que baila tango, folclore o reggaeton en el medio de la calle mientras caminamos de la mano. Mi compañero de clases de cocina, cine, rutas, series y meditaciones. La panza favorita de mi hijo, y la sonrisa más linda que vi. Sos un sueño". Con esas líneas dejó expuesto el acompañamiento emocional que él tuvo en uno de los momentos más sensibles de su vida.

Celeste Cid y Santiago Korovsky comenzaron su relación a fines de 2023, luego de coincidir en un evento y retomar el contacto de manera privada. Desde entonces eligieron mantener bajo perfil, evitando la sobreexposición mediática, aunque sin esconder el vínculo cuando sienten que el momento lo amerita.

El cumpleaños fue una de esas ocasiones. No solo por la fecha, sino porque la publicación reflejó un recorrido compartido: viajes por ruta, clases juntos, proyectos personales y la integración con la familia de ella. En cada foto se percibe una naturalidad que suele ser celebrada por quienes siguen la historia de ambos.

La repercusión fue inmediata. El posteo se llenó de comentarios con felicitaciones, mensajes de cariño y celebraciones hacia la pareja. En un escenario donde las relaciones suelen estar atravesadas por rumores o conflictos, Celeste Cid y Santiago Korovsky eligieron mostrar estabilidad y afecto. Esta vez no hubo anuncio grandilocuente ni producción especial, solo fotos sinceras y una frase final que sintetiza el sentimiento: “Sos un sueño”.