Gran Hermano empezó a mostrar el desgaste emocional que provoca el aislamiento. A pocos días del ingreso, Kennys Palacios no pudo sostener la angustia y se quebró en el patio frente a las cámaras. El momento generó preocupación y abrió interrogantes sobre su continuidad en el juego.

El estilista, conocido por su vínculo con figuras del espectáculo, se mostró desbordado mientras intentaba poner en palabras lo que le estaba pasando. Fue Andrea del Boca quien se acercó al verlo llorar y trató de contenerlo desde el primer momento. “¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?”, le preguntó con suavidad.

Entre lágrimas, Kennys respondió: “No lo sé. Me levanté como medio así para atrás”. La actriz intentó profundizar en el motivo de su malestar: “¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?”. La conversación dejó en evidencia que el peso del encierro ya empezó a sentirse.

El participante fue más directo al expresar su conflicto interno: “Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien”. Andrea del Boca buscó tranquilizarlo: “Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?”. La charla expuso que el malestar no tenía que ver con una pelea puntual, sino con una sensación más profunda.

En ese marco, la actriz le recordó cuál fue su decisión al entrar: “Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor”. El mensaje apuntó a reforzar su identidad más allá de los rótulos.

Kennys Palacios admitió entonces lo que realmente le pesa: “Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso”. Andrea insistió: “Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana”.

Pese al quiebre, también dejó en claro que no todo es negativo: “Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también”. La respuesta fue inmediata: “Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo”.

El episodio, compartido en redes por el periodista Guillermo Barrios, volvió a instalar el debate sobre el impacto emocional del reality. En una casa donde las estrategias suelen dominar la escena, esta vez el foco estuvo puesto en la vulnerabilidad de Kennys Palacios y en la posibilidad de que el desgaste anímico termine condicionando su permanencia en Gran Hermano.