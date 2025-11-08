Florencia Regidor, conocida por su paso reciente por la famosa casa del reality Gran Hermano, volvió a ser tema de conversación luego de revelar el resultado de su última decisión estética. Con una sonrisa amplia y muchas expectativas, la joven decidió dar un paso importante en su bienestar personal y compartirlo con su comunidad digital.

Días atrás, Florencia Regidor había manifestado sus nervios previos al procedimiento, confesando que la ansiedad le jugaba en contra mientras esperaba su paso por el quirófano. A pesar de esas sensaciones previas a cualquier cirugía, el resultado fue completamente exitoso y ella no tardó en celebrarlo públicamente.

Una amiga cercana fue quien primero dio señales de tranquilidad a los seguidores de la influencer. Desde la clínica, compartió una imagen de Florencia Regidor descansando tras la intervención, acompañada de un mensaje que llevó tranquilidad y algo de humor: “Están bien las tres”, en referencia a ella y a su reciente aumento mamario.

La recuperación avanzó rápido y la repercusión en redes fue inmediata. Florencia Regidor no dudó en mostrarse alegre y orgullosa con el cambio que esperaba desde hacía tiempo. Entre mensajes de apoyo y miles de likes, sus fanáticos aplaudieron su valentía y la acompañaron en esta nueva etapa.

El gran momento llegó frente a cámara en el streaming de Super Viernes Trece, donde Florencia Regidor hizo su primera aparición pública con su nuevo look. Entre risas y aplausos, sorprendió a los presentes levantándose la remera para mostrar el resultado, dejando en claro que la operación fue un éxito total.

“La primera entrevista que doy con tetas”, lanzó divertida, provocando la carcajada generalizada del estudio. Su actitud descontracturada dejó a la vista que estaba muy conforme con su paso por el quirófano y con la decisión que tomó respecto a su cuerpo.

La producción del programa tampoco quiso quedarse afuera del clima festivo. Para acompañar el momento, musicalizaron la escena con el hit “#TETAS” de Ca7triel y Paco Amoroso, una elección que mezcló humor, actualidad y celebración.

Con esta intervención, Florencia Regidor deja un mensaje sobre la importancia de sentirse bien con uno mismo. Con seguridad y sin prejuicios, compartió su alegría, demostrando que cada persona tiene derecho a buscar la versión de sí misma que la haga más feliz.