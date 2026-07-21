Una cara conocida regresará a Gran Hermano 2026, aunque esta vez no lo hará mediante un intercambio tradicional. Fabio Agostini ingresará como la figura internacional de la nueva etapa del reality de Telefe y convivirá durante varios días con los participantes, justo cuando la competencia atraviesa una instancia marcada por las salidas y los cambios dentro de la casa.

El español conoce de cerca la dinámica del programa argentino. Meses atrás, Fabio Agostini ocupó temporalmente el lugar de Solange Abraham como parte de un intercambio que le permitió relacionarse con los jugadores y experimentar las reglas del formato. Su reaparición le dará la posibilidad de observar una convivencia diferente y reencontrarse con el juego desde otra posición.

Esta nueva visita tendrá una particularidad decisiva: el invitado no estará habilitado para quedarse con el premio mayor. Su participación será limitada y no modificará la nómina oficial de competidores, pero eso no significa que permanecerá al margen. Durante su estadía podrá involucrarse en las actividades y tendrá poder para intervenir en una de las instancias más sensibles de la semana.

Fabio Agostini llegará respaldado por una extensa experiencia televisiva y por su consagración en La Casa de los Famosos, el ciclo emitido por Telemundo. Haber ganado aquella competencia lo convirtió en una personalidad reconocida dentro de los realities internacionales. Ahora volverá a cruzar la puerta de Gran Hermano 2026 sin la presión de disputar el título, pero con capacidad para afectar las estrategias ajenas.

La entrada ocurrirá después de la eliminación de Emanuel Di Gioia y no será individual. Junto con el español accederán a la casa exparticipantes de las primeras tres ediciones del programa, quienes también permanecerán como huéspedes. La convivencia entre antiguos jugadores y los actuales promete alterar las alianzas, generar nuevas conversaciones y poner a prueba las impresiones construidas desde el exterior.

Uno de los momentos centrales llegará este miércoles, cuando los visitantes participen de la nominación. Santiago del Moro les pidió que definan sus votos a partir de la experiencia directa y no por las opiniones previas sobre los concursantes. “Estaría bueno que nominen de acuerdo a lo que les pasa cuando entran y no acorde a los prejuicios que tienen”, planteó el conductor.

Aunque su regreso será temporal, Fabio Agostini tendrá una influencia concreta en el desarrollo de la competencia. Sus votos y los de los demás huéspedes podrían modificar la placa y complicar los planes de quienes todavía pelean por llegar a la final. La figura internacional volverá así al reality con menos tiempo de convivencia, pero con una herramienta capaz de cambiar el futuro inmediato de la casa.