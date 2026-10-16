La modelo y cantante Josefina Lynch desmintió haber tenido un vínculo amoroso con Emanuel Ortega. Fue señalada como la tercera en discordia en la relación del músico con la actriz Julieta Prandi. La pareja se separó a tan solo 27 días de haber contraído matrimonio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la joven tomó notoriedad luego de que la panelista Karina Iavícoli asegurara que ella fue "el detonante" en la relación de Prandi-Ortega. Aparentemente, la actriz habría encontrado "mensajes subidos de tono" entre ella y el músico.

El comunicado de Josefina Lynch

Tras guardar silencio por unos días, finalmente Josefina Lynch emitió un comunicado desmintiendo las versiones que circulan en los programas de espectáculos. Aclaró que el único vínculo que mantiene con Emanuel es estrictamente profesional.

Habló Josefina Lynch la mujer vinculada a la separación de Ortega y Prandi

"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con su separación", sentenció. "Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando", aseguró en sus historias de Instagram.

"Nunca hubo una relación sentimental"

En ese sentido, se refirió a la información que circuló sobre ella. "Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente".

Además, la ex de Joaquín Levinton lamentó estar involucrada en la historia de desamor de Ortega y Prandi. "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

"Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros", sostuvo.

"Ojalá todos podamos seguir con paz"

Por último, deseó que la pareja solucione sus diferencias. "Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir con cariño, respeto y paz".