La convivencia en Gran Hermano volvió a quedar bajo tensión después de una serie de movimientos que alteraron por completo el clima interno. Entre regresos, expulsiones y discusiones acumuladas, una participante habría llegado a un punto límite y su continuidad dentro de la casa empezó a generar dudas.

La jugadora que podría abandonar el reality en las próximas horas es Gladys, la Bomba Tucumana. Según trascendió, la cantante no estaría atravesando un buen momento dentro del aislamiento y habría manifestado más de una vez su intención de irse, cansada por el desgaste que viene acumulando desde el último reacomodamiento del juego.

El escenario se volvió más complejo tras el ingreso de doce participantes en el repechaje, una decisión que modificó vínculos, estrategias y equilibrios dentro de Gran Hermano. A eso se sumó la expulsión de Lola, que dejó otra marca en una casa ya atravesada por la tensión y por un clima cada vez más difícil de ordenar.

En ese contexto, Gladys, la Bomba Tucumana habría expuesto su malestar frente a varios compañeros. La incomodidad no estaría vinculada a un solo episodio, sino a una combinación de peleas constantes, falta de alimentos y una convivencia que se volvió más áspera con el paso de los días. Su estado de ánimo, además, habría encendido alertas puertas adentro.

La situación también tendría inquieta a la producción. De acuerdo con las versiones que circularon, la actitud cambiante de la cantante habría generado cansancio en quienes siguen de cerca el desarrollo del programa, ya que su posible salida obligaría a tomar una decisión rápida en medio de una etapa clave para la competencia.

Mientras tanto, el posible abandono abre otro interrogante fuerte: quién podría ocupar ese lugar si finalmente se confirma la salida. Entre los nombres que aparecen con más fuerza están Danelik y Sol Abraham, dos exparticipantes que tendrían motivos distintos para regresar. La primera buscaría reencontrarse con Brian Sarmiento, mientras que la segunda tendría la chance de volver después de haber sido expulsada.

Por ahora, Gran Hermano mantiene la expectativa alrededor de una definición que podría cambiar otra vez el tablero. Si La Bomba Tucumana decide dejar la casa, el reality no solo perdería a una de sus figuras más explosivas, sino que también abriría la puerta a un regreso capaz de reactivar alianzas, celos y cuentas pendientes.