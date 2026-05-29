Agustín Aristarán quedó atravesado por dos frentes incómodos dentro de Otro Día Perdido. Por un lado, las chicanas de Mario Pergolini sobre sus ausencias en el programa; por el otro, las críticas que recibió por un polémico comentario al aire sobre un femicidio ocurrido en México.

El humorista habló con Intrusos y eligió bajar la tensión alrededor de sus faltas, aunque reconoció que su agenda teatral obligará a nuevas ausencias. "Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", explicó.

La aclaración tuvo que ver con su desembarco en Charlie y la fábrica de chocolate, donde interpretará a Willy Wonka en calle Corrientes. Agustín Aristarán remarcó que ese compromiso no apareció de manera improvisada: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

En ese punto, el actor también defendió el esfuerzo que pone en cada proyecto y dejó en claro que su exposición responde a una lógica muy concreta. "Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", sostuvo.

Pero la nota también abrió otro capítulo sensible. En Intrusos, Agustín Aristarán fue consultado por el revuelo que generó un chiste de Mario Pergolini sobre un femicidio. Las críticas no solo apuntaron contra el conductor, sino también contra Evelyn Botto y el propio humorista por no haber frenado la situación durante el programa.

Frente a ese escenario, el actor no intentó esquivar el tema. "Quiero pedir disculpas. Fue un chiste muy desafortunado, sin lugar a dudas. No puedo justificar lo que sucedió, se nos pasó y a veces se nos pasa", expresó. Después sumó: "En lo personal, me arrepiento mucho porque lo sentí ya desde el vamos, en la reunión de producción. Ahí dije 'esto no está bien' pero bueno... por supuesto no avalo nada de todo lo que pasó".

El descargo terminó con una reflexión personal sobre el límite del humor y el enojo que apareció en redes. "Siempre que leemos los guiones podemos hacer aporte. Por eso pido disculpas porque además soy hijo de una mujer, novio de una mujer y padre de una hija con la que estuve hablando mucho", dijo. Y cerró: "Legitimo el enojo. No está bueno que suceda esto, no se puede hacer un chiste con algo tan heavy. Pido perdón de vuelta".