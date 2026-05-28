El grito de Yanina Zilli rompió la tensión de una prueba que tenía a toda la casa pendiente del mismo objetivo. La exvedette ganó el auto 0km de Gran Hermano después de encontrar la llave correcta y protagonizó uno de los momentos más celebrados de la edición.

La definición llegó con todos los participantes reunidos alrededor de la caja que guardaba el resultado final. Después de varias rondas, Santiago del Moro aceleró la dinámica y cada jugador tuvo que elegir una llave para probar suerte. La expectativa creció cuando el conductor anunció que una de esas llaves ya era la ganadora.

Entre nervios, risas y miradas cruzadas, el cierre quedó marcado por dos nombres: Yanina Zilli y Franco Zunino. Dentro del juego, ambos construyeron un vínculo muy cercano y suelen presentarse como madre e hijo, por eso antes de la definición dejaron claro que, si cualquiera de los dos ganaba, el premio tendría un sabor compartido.

La llave que cambió todo fue la número 119. Cuando le tocó acercarse a la caja, Yanina Zilli la colocó sin saber si ese intento iba a quedar en una frustración más o en una postal inolvidable. Apenas el mecanismo cedió, la participante entendió que el auto ya era suyo y la emoción se apoderó de la escena.

"¡¡¡Es mío!!! Jugando, jugando, jugando", gritó mientras bailaba y festejaba delante de sus compañeros. De fondo sonaba Flowers, de Miley Cyrus, la canción que la acompaña dentro de la casa y que terminó dándole un marco todavía más especial al triunfo.

El primer abrazo llegó de parte de Franco Zunino, que corrió hacia ella y se tiró encima para celebrar el premio. Después se sumó el resto del grupo, entre aplausos y gritos, mientras la exvedette seguía arrodillada en el piso, con los brazos en alto y sin poder salir del shock.

La competencia había comenzado el martes y se resolvió minutos antes de la gala de nominación, con Emanuel Di Gioia como líder semanal y con beneficios durante buena parte del juego. Sin embargo, la noche terminó teniendo una sola protagonista: Yanina Zilli, que pasó de la incertidumbre al festejo total en cuestión de segundos.