The Rolling Stones volverá a sorprender a sus seguidores con material de archivo. Con 64 años de carrera, la legendaria banda británica anunció el lanzamiento de Foreign Tongues, Loose Lips, un EP de cinco canciones que recupera grabaciones de las sesiones de su último álbum de estudio e incluye una participación del recordado baterista Charlie Watts.

El trabajo estará disponible el próximo 27 de noviembre, tanto en plataformas digitales como en diferentes formatos físicos. Antes de su llegada, el grupo estrenará Who You Callin’ Crazy, el primer adelanto del EP, el martes 20 de octubre.

El lanzamiento suma nuevas piezas al repertorio de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, con canciones que recorren algunas de las raíces musicales que definieron el sonido de los Stones: el blues, el country y el rock and roll.

Charlie Watts vuelve a sonar en una de las canciones

Uno de los puntos que más interés despierta entre los fanáticos es Bad Luck Hideaway, una canción que cuenta con la batería de Charlie Watts, quien murió a los 80 el 24 de agosto de 2021.

El tema ya había sido presentado semanas atrás como lado B, en coincidencia con el lanzamiento del videoclip de Mr Charm. Ahora, su inclusión en el nuevo EP permitirá volver a escuchar el aporte del músico en una producción vinculada a las últimas sesiones de estudio de la banda.

Watts fue una pieza fundamental en la identidad musical de los Rolling Stones durante décadas. Su estilo, preciso y alejado de los excesos, contribuyó a definir el pulso de canciones que marcaron la historia del rock.

Las cinco canciones que tendrá el nuevo EP

Además del primer adelanto, Who You Callin’ Crazy, el repertorio de Foreign Tongues, Loose Lips incluirá otros cuatro temas:

Bad Luck Hideaway

Where There’s a Will

Human Tide

She Still Comes Around

Según adelantaron los responsables del lanzamiento, las canciones recuperan distintas influencias musicales que forman parte de la identidad del grupo, con especial presencia del blues, el country y su clásico sonido de rock and roll.

El estreno del primer sencillo está previsto para el martes 20 de octubre. La canción ya se encuentra disponible para su reserva anticipada en las principales plataformas de streaming.

El EP Foreign Tongues, Loose Lips de los Rolling Stones estará disponible el 27 de noviembre y contará con cinco canciones - Foto: Noticias Argentinas

Vinilos, CD y artículos de colección

El EP tendrá distintas opciones para los seguidores y coleccionistas. Entre las ediciones anunciadas figuran un vinilo de 12 pulgadas acompañado por el CD del álbum original, una versión en doble CD y otra íntegramente en vinilo.

También habrá paquetes especiales que incluirán artículos vinculados con la banda, como camisetas, encendedores y figuritas de Panini.

La variedad de formatos apunta tanto a quienes quieran sumar las canciones a sus bibliotecas digitales como a los fanáticos que siguen apostando por las ediciones físicas y los objetos de colección.

Un nuevo capítulo en la historia de los Stones

Con más de seis décadas de trayectoria, los Rolling Stones mantienen vigente su vínculo con distintas generaciones de oyentes. La publicación de Foreign Tongues, Loose Lips permitirá recuperar canciones surgidas de sus últimas sesiones de estudio y volver a escuchar a Charlie Watts en una grabación que conserva su aporte musical.

El lanzamiento del 27 de noviembre sumará así un nuevo capítulo al catálogo de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.