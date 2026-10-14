El reconocido trío Dos Más Uno llega esta noche a Mood Live de Neuquén con una propuesta musical que reúne folklore argentino, ritmos latinoamericanos, composiciones propias y versiones de grandes clásicos. Integrado por Marcelo Dellamea, Hugo Dellamea y Ariel Sánchez, el grupo continúa su recorrido por escenarios de todo el país con un estilo que combina guitarras, voces y percusión.

Desde su formación en 2012, la agrupación construyó una identidad propia dentro de la música popular. A lo largo de su trayectoria, se presentó en distintos escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, con giras por países como España, Francia, Italia, Alemania, Austria y Eslovenia. Además, compartió escenarios y grabaciones con artistas como Fito Páez, Soledad, Chango Spasiuk, Luis Salinas, Jairo, Antonio Tarragó Ros, Eva Ayllón y Julia Zenko.

Marcelo Dellamea, Hugo Dellamea y Ariel Sánchez integran el trío que recorre escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa.

Su discografía incluye los álbumes Dos Más Uno (2012), Reflejos (2018) y Las Canciones Más Lindas del Mundo (2023). Este último trabajo profundizó una de las propuestas que más reconocimiento les dio: reinterpretar grandes canciones en español a través de arreglos propios y una mirada musical que cruza distintos géneros y tradiciones.

Durante ocho años, Dos Más Uno también fue la banda estable de La Peña de Morfi, donde protagonizó la sección Las Canciones Más Lindas del Mundo y compartió interpretaciones en vivo con figuras de la música nacional e internacional. A su recorrido se suman las nominaciones a los Premios Gardel y el Diploma al Mérito de los Premios Konex 2025, dentro de la categoría Conjunto de Folklore.

El espectáculo de Dos Más Uno será este 14 de octubre en Mood Live, con apertura de puertas a las 19 y show desde las 21.

El espectáculo propone un encuentro cercano con canciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones. Desde clásicos del folklore hasta obras de autores latinoamericanos, el trío invita a recorrer paisajes, historias y emociones a través de sus interpretaciones.

Datos del evento:

La presentación será este miércoles 14 de octubre en Mood Live, ubicado en Maestro González 40, en Neuquén capital. La apertura de puertas está prevista para las 19, mientras que el show comenzará a las 21. Las entradas se encuentran a la venta a través de Protickets.com.ar y en la boletería del establecimiento.