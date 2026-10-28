La periodista María O’Donnell atraviesa un gran momento personal y decidió compartir una noticia que despertó curiosidad: está nuevamente enamorada. La conductora confirmó que tiene novio durante una charla radial y, a partir de esa revelación, salió a la luz la identidad del hombre que conquistó su corazón. Se trata de Fernando “Rapa” Carballo, un diseñador gráfico con una importante trayectoria internacional y con quien también comparte un vínculo profesional.

La noticia se conoció en Vuelta y Media, el ciclo que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play. En medio de una conversación distendida, el conductor quiso saber cómo estaba la periodista en el terreno sentimental. Sin ocultar su felicidad, ella respondió con naturalidad y terminó despejando las dudas sobre su situación amorosa. La confirmación llegó en una semana especial para O’Donnell, que recientemente recibió el Martín Fierro de Oro de Radio 2026.

Durante el intercambio, Wainraich intentó descubrir quién era el hombre que acompañaba a su compañera y preguntó si se trataba de alguien relacionado con la política o el periodismo. Sin embargo, la respuesta tomó otro rumbo cuando la periodista aclaró cuál era su profesión. “Es diseñador gráfico”, explicó, dando una primera pista sobre la identidad de su pareja y generando sorpresa en el estudio.

Detrás de ese nombre hay una carrera que trascendió las fronteras argentinas. Fernando Rapa Carballo nació en París en 1969, se crió en Buenos Aires y se instaló en Barcelona en 1998. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desarrolló una extensa labor en el ámbito del diseño editorial, con trabajos para medios internacionales como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Milenio y O Estado de São Paulo. También fue director de arte del diario español Público y cofundó la revista satírica Mongolia.

La relación entre ambos también tiene un punto de encuentro en el trabajo. Carballo estuvo a cargo del diseño de Montoneros, una historia visual, el libro de María O’Donnell publicado por Planeta en 2026. La obra reconstruye la historia de la organización a través de fotografías, documentos, archivos y materiales gráficos. En el marco de la presentación del proyecto, la periodista y el diseñador compartieron distintas actividades, una conexión profesional que habría contribuido al acercamiento entre ellos.

Los detalles del romance también fueron comentados en televisión. Fernanda Iglesias, en Puro Show, contó que la pareja se conocía desde hacía tiempo por cuestiones laborales y que el vínculo sentimental se habría consolidado después de que ambos cerraran sus relaciones anteriores. “Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”, sostuvo la panelista. Además, señaló que O’Donnell ya habría presentado a su novio ante su círculo más cercano.

¡La nueva pareja de María O'Donnell!

En el plano personal, la conductora estuvo en pareja durante años con Federico Huber, padre de sus hijas, de quien se separó hace más de cinco años. Desde entonces, mantuvo su intimidad lejos de las grandes exposiciones públicas y se concentró en su carrera profesional. Por eso, la confirmación de este nuevo romance generó interés entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, especialmente por la discreción con la que llevó adelante la relación.

La noticia llega, además, en un período de reconocimiento para María O’Donnell, que fue distinguida por su trabajo en radio y por su ciclo De acá en más, emitido por Urbana Play. Entre sus compromisos profesionales y sus nuevos proyectos, la periodista también abre una etapa diferente en su vida sentimental. Esta vez, eligió contarlo al aire, con una respuesta sencilla que confirmó lo que muchos querían saber: está de novia con Fernando Rapa Carballo.