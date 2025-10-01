Pampita acusó a Sebastián Wainraich de estar enamorado de ella: “Te veo y…”

Los Martín Fierro 2025 no solo dejaron brillo, premios y moda. También regalaron escenas inesperadas siguen dando que hablar. Uno de esos momentos lo protagonizaron Carolina “Pampita” Ardohain y Sebastián Wainraich, en un cruce que comenzó en la alfombra roja y terminó al otro día en el programa de radio del conductor.
La historia arrancó cuando Pampita estaba siendo entrevistada por Momi Giardina y Santi Talledo en plena entrada al Hilton. En ese instante, Sebastián Wainraich no quiso interrumpir y pasó agachado frente a la cámara . Allí se vivió una situación tan graciosa como incómoda. “Como todos pasaban por abajo, para no tapar la cámara, me agacho y, mientras caminaba, sentí que pateaba algo. Levanto la vista y la veo a Carolina Pampita Ardohain, que me miró riéndose”, relató después en tono divertido.
Lejos de dejar la situación divertida y vergonzosa ahí, Pampita decidió prenderse al chiste. Al día siguiente, le envió un audio a Wainraich que él mismo reprodujo en Vuelta y media, su programa en Urbana Play. “Hola Sebas, ¿cómo estás? Vi ayer lo que hiciste, en ese acto romántico de querer abalanzarte sobre mi vestido, pero ya te expliqué que no va a pasar nada entre nosotros”, lanzó la modelo, generando carcajadas en el estudio.
Con complicidad, Pampita siguió alimentando la broma: “Me da un poquito de vergüenza ajena verte haciendo papelones y tratando de hacer que yo te vea. Te veo, te juro que te veo, pero nosotros estamos en zona de amigos. Espero que estés bien y no te hayas golpeado. No te tires más en las alfombras rojas delante de mis vestidos”.
Ante esto, Sebastián Wainraich, entre risas, recogió el guante y le contestó al aire. “No va a pasar nada. Olvidate de mí Pampita. Cuando me pidas entradas para ver a Fábregas, olvidate Pampita”, dijo con ironía. Y siguió: “Ella manda un audio, yo no le escribí, me está buscando. Basta Pampita, me caí de casualidad. No me llames ni me escribas más, soy un tipo en pareja, con dos hijos y un perro. No me molestes más”.
El ida y vuelta se convirtió en uno de los momentos más divertidos que dejaron los Martín Fierro. Entre chistes, complicidad y guiños al aire, Pampita y Sebastián Wainraich demostraron su buen sentido del humor para despertar la risa de los oyentes en un acting desopilante.