Cecilia Bolocco habló sobre la enfermedad su hijo Máximo

Fue en el año 2018 cuando tras detectársele un tumor cerebral debieron operar a Máximo, el hijo de la conductora chilena Cecilia Bolocco, fruto de su matrimonio con el ya difunto ex presidente argentino Carlos Menem. Desde ese entonces, la vida de Máximo Menem y su madre no fue la misma.

En una entrevista para la tv de Chile donde Bolocco relató cómo vivió la enfermedad de su único hijo. “La enfermedad de Máximo… ese diagnóstico lapidario, esa sentencia de muerte, me mató a mí. Pero tenía que seguir viva para cuidarlo, para tratarlo, para acompañarlo y para disfrutarlo. Cuando su tratamiento culmina, yo me puse solo un gran norte: cambiar la historia para quienes, a partir de ese día que yo regresaba con este diagnóstico, no sintieran que se acababa el mundo" fue el comienzo de sus descarnadas declaraciones sobre aquel momento.

Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo Menem instalados en Miami durante 2019, tras haber superado él un tumor cerebral que fue extirpado exitosamente.

En tanto, Cecilia recordó cómo actuó ni bien Máximo recibió que terrible diagnóstico: "Porque estoy convencida de que hay mucho por hacer y que alguien se tenía que aventurar a esta tarea compleja, difícil, titánica. Como me dijo Pepo: '¡Cecilia te volviste loca!' Le dije… sí, pero yo no voy a descansar hasta conseguirlo. Porque yo sé lo que hay que hacer, porque yo lo viví en carne propia. Yo me desangré”.

También, recordó que si bien el ex presidente argentino nunca tuvo relación con Máximo Menem sí fue a verlo ni bien lo operaron. “La familia de Carlos nunca estuvo cercana a mi hijo, en ningún momento de su vida, eso fue complejo, muy duro. Pero sí vino Carlos cuando operaron a Máximo, sí estuvo. Aunque creo que no se enteró nunca de la gravedad del problema”, expresó dubitativa.

Mirá el video de la entrevista, gentileza de Mega Oficial: