Cómo fue el tenso cruce que tuvo Zulemita Menem con Cecilia Bolocco por Máximo: “Me empujó y…”

Los problemas dentro de la familia del ex presidente no dejan de salir a la luz. Todo comenzó con un tenso cruce entre Zulemita y Máximo Menem, ya que ella aseguró que su hijo y su hermano son amigos, pero él salió a desmentirla. Al sentir que la trataron de mentirosa, la hija de Carlos Saúl eligió ventilar una anécdota de cómo fue su último polémico encuentro con Cecilia Bolocco.

“A Máximo lo quiero un montón. Mi hijo es amigo de Máximo, más allá del parentesco. Se hablan y eso es lo que a mí me interesa”, expresó Zulemita Menem, intentando instalar que todo estaba bien en la familia.

Sin embargo, Máximo Menem salió sorprendido a desmentir que ésto sea real: “Lo que comentó (en referencia a Zulemita) de Luca, que es su hijo, no soy amigo de él, no es que no quiera serlo ni que tenga problema con ser amigo de él, pero no sé de dónde lo sacó. Nos hemos topado un par de veces, me lo topé una vez, lo saludé, tenemos amigos en común (…) pero no es como si habláramos”.

Como si esto no fuese suficiente, comenzó a revelar todo el enojo que el joven hijo de el ex presidente tiene con su hermana y por qué: “¿Por qué ahora se quiere reconciliar, después de cuatro años de la muerte de mi papá? No entiendo por qué, a qué quiere llegar o cuál es la línea que quiere seguir”.

“Si quiere tener buena onda y todo, me tiene bloqueado de Instagram y seguramente del teléfono, de WhatsApp. Así que bueno… si se quiere reconciliar, para partir hay que hablar con la verdad y hacer las cosas bien. No puede salir diciendo eso mientras me tiene bloqueado de la existencia del teléfono”, disparó muy caliente.

Ahora, llegó la réplica de Zulemita Menem, quien se prendió al golpe por golpe contra su hermanastro y metió a Cecilia Bolocco en la pelea: “Está bien, qué le voy a hacer. Está influenciado por la madre".

Y siguió intentando defenderse: "Yo hice un comentario de lo que sé, simplemente eso. Quizás para mí es una amistad, quizás para ellos no”. A lo que aclaró que no le gustó para nada esta actitud de Máximo: "No me gusta que me digan mentirosa, porque no tengo necesidad de mentir”.

Para cerrar y terminar de declararles la guerra, Zulemita ventiló cómo fue su último encuentro con Cecilia Bolocco, el cual terminó en un escándalo: “Cuando los veo entrar me acerco a saludarlos, porque no le niego el saludo a nadie, ni quiero estar en conflicto, y Cecilia ni movió la cara. Me vio y me dijo: ¡Apartarte! Fue una reacción horrible, porque me empujó, quise saludar a Máximo y ella puso la mano, me apartó de nuevo y me fui”.