Se filtró el lugar del primer encuentro entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

En los últimos días, el mundo del espectáculo y el deporte quedó sacudido por un rumor inesperado: la posibilidad de un acercamiento entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson. La noticia tomó fuerza en los medios y generó una ola de comentarios cruzados, entre quienes creen en la versión y quienes sostienen que se trata de una simple especulación mediática.

Todo comenzó en Intrusos (América TV), cuando el periodista Pablo Layús aseguró que Paredes y Anderson se habrían cruzado en una reunión privada en Buenos Aires. Según detalló, ese encuentro tuvo lugar luego de un partido que la Selección Argentina disputó en el estadio de River. La revelación no tardó en instalarse como tema central en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La versión llegó rápidamente a oídos de Camila Galante, pareja de Leandro Paredes. Fue Paula Varela quien contó en el mismo ciclo cómo reaccionó Galante al trascendido. Según su relato, la propia esposa del mediocampista le restó credibilidad a la historia y aseguró que él mismo le mostró la noticia, negando rotundamente cualquier vínculo con Anderson.

Por el lado de la modelo, también hubo un descargo. En una entrevista con PrimiciasYa, Evangelina Anderson aclaró que se encuentra de vacaciones en el extranjero y negó completamente la posibilidad de un romance con el jugador. “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy sola y es mentira lo que se dice”, expresó con tono de fastidio, buscando cortar de raíz las versiones.

Pero el tema dio un giro inesperado cuando en LAM (América TV) presentaron un video que la muestra en México junto al futbolista Juanjo Purata. Las imágenes, que circularon el jueves por la noche, sorprendieron a todos los presentes y sumaron más misterio a la vida privada de Evangelina Anderson.

El panelista Pepe Ochoa explicó que la modelo y Purata pasaron varias horas juntos en un shopping. De acuerdo con su relato, fueron vistos tomados de la mano, compartiendo gestos afectuosos y retirándose en una camioneta roja. Este nuevo episodio instaló una pregunta: ¿qué hay realmente detrás de la seguidilla de rumores que rodea a Anderson?

Las especulaciones crecieron y el video no tardó en viralizarse. Mientras tanto, los protagonistas intentan mantener el silencio, aunque el interés mediático y de las redes sociales alimenta cada detalle que aparece. En medio de todo, el nombre de Leandro Paredes continúa ligado al de Evangelina Anderson, a pesar de las desmentidas.

De esta manera, lo que comenzó como una supuesta reunión privada terminó derivando en un verdadero culebrón mediático. Entre rumores, versiones encontradas y nuevas imágenes, la historia promete seguir sumando capítulos y mantener en vilo tanto al público futbolero como al de la farándula.