Sabrina Rojas reveló el drama de salud que vivió su hijo Fausto “No me moví de su lado”

La ausencia de Sabrina Rojas en Pasó en América tuvo que ver con un problema de salud de su hijo Fausto, fruto de su romance con Luciano Castro. La conductora contó que el chico estuvo tres días internado por asma y que permaneció a su lado hasta que recibió el alta.

“Me preguntan mucho porque no estuve en mi programa”, escribió la conductora al responder las consultas que había recibido por su ausencia en el ciclo de América TV. Para acompañar el mensaje eligió una foto en la que se la veía recostada junto a una cama de hospital.

La noticia del alta llegó en esa misma publicación. “Fausto estuvo tres días internado (por asma), por supuesto no me moví de su lado, pero hoy le dieron el alta y ya todo volvió a la normalidad”, contó Sabrina Rojas. En pocas palabras explicó por qué había dejado el trabajo en pausa y transmitió tranquilidad sobre el estado de su hijo.

En una entrevista con Infama, la conductora también habló de cómo se lleva con Luciano Castro, el papá de Fausto. “Estoy en un momento hermoso con Luciano”, señaló. Enseguida precisó que se refería al vínculo que mantienen como padres: “Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas”.

La actriz reconoció que el trato entre ellos tuvo etapas distintas desde la separación y que el diálogo no siempre fue fácil. “Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás”, explicó.

También contó por qué le alegra el presente de su expareja y qué significa eso para sus hijos. “Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”, sostuvo.

Cuando Sabrina Rojas compartió la foto del hospital, pudo dar una explicación a quienes habían notado que faltaba al programa y, al mismo tiempo, contarles que el susto ya había pasado. Después de tres días de acompañar a Fausto, la noticia que quiso compartir fue que su hijo ya estaba de alta.