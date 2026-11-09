El video de Abel Pintos cantándole al Papa León XIV junto al coro del Cottolengo Don Orione

Antes de escuchar el discurso del Papa León XIV, los presentes en el Cottolengo Don Orione tuvieron un momento para la música. Abel Pintos cantó junto al coro de la institución durante la visita del pontífice a Claypole y la presentación quedó registrada en video.

La actuación se realizó en la mañana del lunes 9 de noviembre, en el sur del conurbano bonaerense. Para acompañar la ceremonia, el cantante interpretó La llave, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Esta vez, las voces del coro del Cottolengo se sumaron al tema en el mismo lugar que recibió al pontífice.

El Papa León XIV siguió con atención la interpretación. La emoción de los presentes se hizo sentir al final, cuando el público aplaudió a Abel Pintos y al coro. Con la canción terminada, la ceremonia dio paso al discurso del visitante.

La parada en Claypole formó parte del viaje que marcó el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años. Para el Cottolengo Don Orione, el encuentro también fue una oportunidad de participar de la bienvenida con su propio coro, que compartió la presentación con el artista invitado.

Tras la actividad en Claypole, la agenda del Papa León XIV contemplaba otro encuentro con los fieles en la Ciudad de Buenos Aires. Para el resto de la jornada estaba prevista una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El itinerario del lunes abarcaba así una ceremonia en el sur bonaerense y una celebración religiosa en la capital.

La presencia del coro le dio a la actuación un carácter ligado al lugar en el que ocurrió. La versión de La llave reunió la voz de Abel Pintos con las del Cottolengo: fue la participación de la propia institución en el encuentro, en una ceremonia que tuvo al pontífice entre quienes escucharon la canción.

De aquella mañana en Claypole quedó el registro de una escena compartida. El cantante llevó uno de sus clásicos a la visita del Papa y lo interpretó con las voces del lugar. El aplauso de los presentes marcó el cierre de ese momento antes de que la ceremonia continuara.