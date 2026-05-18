El repechaje de Gran Hermano arrancó con una sorpresa que modificó el tablero antes de que el público empezara a votar. Sol Abraham y Daniela de Lucía decidieron no competir por el regreso a la casa, una decisión que dejó dos bajas inesperadas y abrió nuevas preguntas sobre el futuro del juego.

La gala reunió a los exparticipantes para definir quiénes aceptarían sumarse a la placa de repechaje. Santiago del Moro fue consultando caso por caso y cada uno tuvo que dejar asentada su respuesta, en una noche que prometía reencontrar viejos conflictos, pero terminó mostrando que no todos estaban dispuestos a volver.

La primera negativa fuerte fue la de Daniela de Lucía. La exjugadora explicó que necesita realizarse estudios médicos que habían quedado pendientes durante su paso por el reality y eligió priorizar ese tema antes que una nueva oportunidad en la competencia. "La salud está primero", expresó, aunque aclaró que seguirá vinculada al programa desde afuera.

El segundo golpe llegó con Sol Abraham, una de las participantes que más movimiento generó desde su salida. Después de haber viajado a México para formar parte de La Casa de los Famosos y quedar envuelta en versiones sobre su futuro, la jugadora también rechazó ingresar a la placa de repechaje de Gran Hermano.

A diferencia de Daniela de Lucía, Sol Abraham prefirió no explicar en detalle qué la llevó a tomar esa decisión. "Los motivos me los voy a reservar. Mi juego no termina acá y necesito su ayuda más que nunca", afirmó, una frase que rápidamente alimentó especulaciones entre los seguidores del programa.

La ausencia de Andrea del Boca también llamó la atención, ya que no se presentó en la gala y luego no apareció dentro de la placa anunciada por Santiago del Moro. Desde hace semanas circulan versiones sobre un posible regreso de la actriz mediante un Golden Ticket, una alternativa que todavía mantiene abiertas varias teorías.

Mientras tanto, el repechaje quedó conformado por varios exjugadores que sí buscarán volver a la casa por decisión del público. Santiago del Moro confirmó que dos participantes ingresarán por voto popular y que habrá otros dos lugares por Golden Ticket. Con Sol Abraham y Daniela de Lucía afuera de esa pelea, el regreso al juego ya empezó atravesado por decisiones inesperadas.