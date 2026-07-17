Nenu López sorprendió al confirmar que mantuvo relaciones sexuales con Franco Zunino dentro de la casa de Gran Hermano 2026 sin que los encuentros fueran advertidos. Aunque la pareja había mostrado públicamente su atracción, ambos lograron ocultar ante las cámaras y sus compañeros los momentos de intimidad que compartían por las noches.

La revelación se produjo después de que los dos quedaran eliminados del reality de Telefe. Hasta ese momento, los seguidores del programa solamente habían visto algunos besos apasionados y acercamientos entre ellos, pero no existían imágenes que permitieran confirmar que el vínculo había avanzado mucho más durante la convivencia.

Nenu terminó con las especulaciones durante una entrevista en DGO y aseguró que no se trató de un episodio aislado. “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado”, confesó entre risas.

El lugar elegido era una de las camas de la habitación que compartían con otros participantes. De acuerdo con el relato de la bailarina, el principal cuidado consistía en evitar cualquier movimiento o ruido que pudiera delatarlos. Esa estrategia habría resultado efectiva, ya que los encuentros nunca fueron exhibidos en las emisiones ni generaron sospechas entre quienes convivían con ellos.

Franco Zunino y Nenu López ya habían establecido una conexión sentimental que resultaba evidente para el público, pero consiguieron preservar la parte más íntima de su relación. La situación adquiere todavía mayor relevancia por el nivel de vigilancia que existe dentro de Gran Hermano, donde las cámaras registran durante las 24 horas casi todo lo que hacen los jugadores.

Una vez afuera de la competencia, la pareja dejó de tener las restricciones propias del aislamiento y continuó con su vínculo. Ambos confirmaron que actualmente mantienen relaciones tres veces por día, una frecuencia que llamó la atención después de conocerse que también habían encontrado la forma de tener intimidad casi todas las noches dentro del programa.

Para Zunino, el aspecto sexual ocupa un lugar central en el vínculo que construyó con la exparticipante. “Me parece superimportante en una relación”, afirmó al referirse a la conexión que comparten. La confesión de ambos reveló finalmente una historia que había transcurrido frente a las cámaras, pero que permaneció completamente oculta hasta después de sus eliminaciones.