La expectativa por el repechaje de Gran Hermano crece minuto a minuto y este martes se conocerá qué participantes tendrán una nueva oportunidad dentro del reality. Tal como anunció Santiago del Moro, habrá dos jugadores que regresarán gracias al voto del público y otros dos que ingresarán mediante el esperado Golden Ticket.

Mientras las encuestas oficiales continúan abiertas y serán las únicas válidas para definir el resultado final, en redes sociales ya empezaron a circular distintos sondeos que reflejan las preferencias de los fanáticos. Como ocurre en cada gala importante del programa, las plataformas digitales se llenaron de especulaciones y campañas para apoyar a los ex participantes.

Uno de los relevamientos que más repercusión tuvo fue el realizado por el usuario GH Encuestas. Allí, quien aparece como amplio favorito es Yipio, que lidera cómodamente con el 44,3% de los votos. Su diferencia sobre el resto sorprendió incluso a muchos seguidores del ciclo, ya que logró despegarse rápidamente del resto de los candidatos.

Se acerca el repechaje de Gran Hermano

Sin embargo, la verdadera sorpresa se dio en el segundo puesto. Según esa misma encuesta, Lola Tomaszeuski pelea voto a voto con La Maciel, en una definición muy ajustada. El dato llamó la atención porque Lola había asegurado semanas atrás que no quería participar del repechaje debido al fuerte hate que recibió en redes sociales durante su paso por el reality.

Finalmente, la ex participante cambió de postura y decidió anotarse nuevamente. Esa decisión parece haberle jugado a favor, ya que en las últimas horas comenzó a crecer considerablemente el apoyo hacia ella. Muchos seguidores consideran que merece una segunda oportunidad dentro de la casa de Gran Hermano.

Pero el panorama cambia completamente cuando se observan las tendencias en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Allí, el mismo usuario realizó otra encuesta y el resultado fue totalmente distinto: la favorita es Carmiña Masi, seguida justamente por Yipio.

Se acerca el repechaje de Gran Hermano

La periodista paraguaya había quedado envuelta en una enorme polémica tras ser expulsada del programa por comentarios discriminatorios contra Mavinga. A pesar de aquel escándalo, una parte importante del fandom parece respaldarla y quiere verla nuevamente dentro del juego.

De todos modos, quienes siguen de cerca el reality saben que las encuestas en redes no siempre coinciden con la votación oficial. Muchas veces reflejan popularidad o movimiento digital, pero eso no necesariamente se traduce en votos reales. Por eso, habrá que esperar a la gala de esta noche para descubrir quiénes regresan finalmente a Gran Hermano y cómo reaccionarán los participantes que siguen en competencia.