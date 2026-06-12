El regreso de PopStar empieza a tomar forma y ya tiene una de sus piezas más importantes definidas. La nueva edición del reality musical volverá a la pantalla de Telefe con una apuesta renovada, pensada no solo para la televisión abierta, sino también para expandirse en el universo digital.

La gran expectativa estaba puesta en los nombres que iban a ocupar el lugar de jurados. Después de varias versiones, se confirmó que Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García serán los encargados de evaluar a las participantes que intentarán formar parte de la nueva banda pop del programa.

La elección marca una combinación de perfiles distintos para PopStar. Ángela Torres aporta recorrido actoral, musical y televisivo; Nicki Nicole llega como una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional; y Carlos García suma la mirada de un productor mexicano con experiencia dentro de la industria.

El formato también tendrá una figura fuerte en la conducción. Nico Vázquez estará al frente del ciclo, que contará con producción de Telefe y RGB Entertainment. Aunque todavía no se anunció la fecha exacta de estreno, el canal ya empezó a mover la promoción con adelantos que anticipan el tono de esta nueva etapa.

La vuelta de PopStar no se limitará a la emisión tradicional. Disney+ tendrá contenido exclusivo vinculado al backstage, los ensayos y el seguimiento de las participantes, una decisión que busca adaptar el reality a los hábitos actuales de consumo y acercarlo a una audiencia que sigue los procesos en redes y plataformas.

Dentro de esa estrategia también aparece Sofía Gonet, quien será parte del despliegue digital del programa. Su incorporación apunta a reforzar la conversación en redes y convertir el regreso en una experiencia más amplia, con material complementario y presencia constante fuera de la pantalla de Telefe.

El peso del formato explica la expectativa por esta nueva versión. PopStar es considerado el "padre" de los realitys musicales modernos porque no se enfoca solo en encontrar una voz, sino en construir una banda desde cero. En Argentina dejó una marca fuerte con fenómenos como Bandana y Mambrú, y ahora buscará repetir ese impacto con una generación adaptada a la era del streaming.