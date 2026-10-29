Durante la búsqueda de Agustín Randazzo, Roberto Piazza seguía imaginando una noticia distinta: que su amigo estuviera internado y pronto pudieran encontrarlo. El diseñador puso en palabras el dolor de esa espera tras el choque de trenes en España, con la esperanza de aquellas horas todavía presente en su recuerdo.

El argentino tenía 51 años y trabajaba en comunicaciones. Viajaba en el vagón 8 de una formación de alta velocidad que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, un recorrido que hacía habitualmente por trabajo. Tras el accidente del miércoles, sus familiares comenzaron a recorrer hospitales para intentar averiguar dónde estaba.

En diálogo con TN, Roberto Piazza contó cómo llegó la noticia que puso fin a la búsqueda: “Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil”. Al recordarlo, destacó un presente que sentía interrumpido demasiado pronto: “Hace 25 años que Agustín vivía en España, trabajaba muy bien, era sano, muy capaz. Tenía mucha vida”.

El duelo también estuvo acompañado por cuestionamientos al estado del servicio ferroviario. “En Madrid se habla de que todos los trenes, que siempre fueron maravillosos, están en un descuido absoluto”, sostuvo el diseñador. El choque había involucrado a una formación de Renfe y otra de Iryo, que estaba detenida.

Antes de la confirmación del fallecimiento, la información que llegaba había alimentado otra expectativa. “Yo estaba convencido de que lo iban a encontrar en un hospital de algún pueblo cercano a Toledo”, explicó. Esa posibilidad, sin embargo, seguía atravesada por dudas: “Supuestamente lo atendieron porque figuraba con nombre y apellido. Del caos que se vivía en ese momento al momento en que encuentran su cuerpo, no sé lo que pudo haber pasado en el medio”.

Mientras se buscaban noticias, Sergi Horan, pareja de Agustín Randazzo, había compartido datos para facilitar su identificación: tenía barba, tatuajes y el pelo rapado. También precisó qué ropa llevaba. La posibilidad de que hubiera salido con vida de la formación circuló durante esas horas, pero no estaba confirmada; tampoco el diseñador aseguró saber qué había ocurrido entre el impacto y el hallazgo.

La despedida de Roberto Piazza encontró en Instagram una imagen más íntima de su amigo: la de las cenas compartidas. “Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansá en paz”, escribió. Las reuniones con Agustín Randazzo quedaron así como el recuerdo elegido para el último saludo, una forma de volver a los momentos en los que habían disfrutado de estar juntos.