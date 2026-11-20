Luck Ra hizo el pan pita que más le había gustado a Damián Betular en lo que iba de la gala del jueves 19 de noviembre de MasterChef Celebrity (Telefe), pero terminó con el delantal gris. Al probar el sándwich de falafel, Damián Betular y Maru Botana detectaron que el cantante había usado azúcar en lugar de sal. La confusión le costó un reproche de Germán Martitegui, que puso en duda la atención con la que había cocinado.

La consigna de la noche, dedicada a Medio Oriente, consistía en preparar falafel, servirlo en pan pita y acompañarlo con vegetales y salsa de yogur. Los nueve participantes tenían 60 minutos. “Es una comida fresca y llena de sabor que se come con las manos”, les explicó Betular antes de que empezaran a cocinar.

Qué le dijo Germán Martitegui a Luck Ra al probar su plato

Frente al jurado, Luck Ra estaba conforme con lo que había preparado. Por eso, cuando Betular le preguntó “¿Por qué tiene azúcar el plato?”, su primera reacción fue corregirlo. “No, es sal”, le contestó. El pastelero ya había reconocido el sabor y sostuvo su devolución con la misma seguridad. “No, es azúcar”.

Mientras el cordobés intentaba entender qué había pasado, Wanda ensayó una explicación. “Capaz fue algún compañero que te quiso hacer un chiste”, deslizó. El músico todavía parecía tomar en broma la observación y Betular le preguntó “¿Por qué te mentiría yo?”. La conductora volvió sobre el ingrediente. “¿De dónde sacaste el azúcar?”. Esta vez, el participante admitió la confusión. “Pensé que era sal”.

A Germán Martitegui le molestó que el cantante hubiera pasado por alto algo tan básico. “Era una prueba para ver si estabas atento, evidentemente no”, le reprochó. Betular también señaló que el pan estaba relleno apenas hasta la mitad y que el falafel había llegado en pedazos. Su elogio quedó reservado para la masa. “Hasta ahora, es el mejor pita. Todo lo demás es un desastre”.

Ya en el backstage, Luck Ra dio su explicación. “El azúcar y la sal igual como que son parecidas a la vista. No sé por qué agarré el otro”. Tras la devolución de Germán Martitegui y sus compañeros de jurado, el cordobés recibió el delantal gris y deberá cocinar en la noche de última chance junto a Campi, Pablo Migliore, Mike Amigorena y Grego Rossello.