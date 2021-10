"Dos veces abusaron de mí", contó el hijo de Suar y Araceli

Es actor Toto Kirzner, es hijo de Araceli González y Adrián Suar es actor y humorista. Fue invitado al programa que conduce Andy Kusnetzoff y allí reveló que fue abusado en dos ocasiones cuando tenía 7 años

En PH Podemos hablar relató con cierto nerviosismo y entereza como fue abusado por una persona que trabajaba en el country donde vivía de chico.

Contó algunos recuerdos de ese momento: “Yo quería ir a la casa de mi amigo y tenía 7 años. Yo vivía en zona norte y nosotros habíamos alquilado una casa, antes de tener la casa en la que mi vieja vive, habíamos alquilado una casa donde estaba laburando una persona. Yo no la había visto tanto”.

“Yo estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llegó me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades. Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro”.

“Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió”.