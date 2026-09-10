Uma, la hija de Amalia Granata y Cristián "Ogro" Fabbiani, cumplió 18 años el pasado 23 de abril de 2026. La joven logró dejar atrás las sombras mediáticas para forjar su propia identidad. Su perfil combina discreción y talento en el deporte, con un futuro que empieza a definirse.

Uma tomó una de las decisiones más fuertes antes de cumplir la mayoría de edad: llevar el apellido de su madre en redes sociales. "Yo me siento más identificada con Granata. Entonces, preferí ponerme Uma Granata en Instagram", expresó en una entrevista cuando tenía solo 15 años.

Uma Granata y su paso gigante en el hockey

La hija de Amalia Granata desarrolló desde muy pequeña una profunda pasión por el hockey. A lo largo del 2025 vivió uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva: ingresó en la Primera División del club San Carlos. Su camino no estuvo exento de obstáculos. Sufrió varias lesiones que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Pero nunca se rindió. Con esfuerzo y dedicación logró superar esos obstáculos.

2025 también fue un año de cambios personales. Uma Granata concluyó su etapa escolar y comenzó una vida más autónoma. La relación con su madre siempre fue cercana. En los últimos tiempos fortaleció también su vínculo con su padre, Cristian Fabbiani, logrando una reconciliación que aporta estabilidad a su día a día.

La nueva vida de Uma, la hija de Amalia Granata: su apellido y su futuro

A diferencia de la exposición pública que rodeó a sus padres, Uma prefirió mantener un perfil bajo. Sus apariciones en medios se concentran en temas relacionados con el deporte, su familia y sus viajes. En el ámbito profesional ya se vislumbra un interés por unir sus dos grandes pasiones: el deporte y la comunicación. El Ogro Fabbiani dejó ver un poco más del presente de su hija: "Se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que tanto amas", escribió en uno de sus posteos.

Una crianza libre para seguir sus sueños

Uma Granata está construyendo su camino con muchos proyectos por delante. Parte de esas decisiones fueron obra de su madre. Amalia Granata destacó en varias oportunidades la crianza libre que le dio a la joven para seguir sus propios sueños. La hija de la diputada provincial y del director técnico del FK Vardar Skopje encontró su propio espacio lejos de las sombras mediáticas.