El descargo fue directo, crudo y sin rodeos. Robertito Funes Ugarte decidió hacer público el calvario que atraviesa desde hace un tiempo y que, según contó, escaló a un nivel de extrema preocupación. A través de sus redes sociales, expuso a la persona que lo estaría acosando y reveló detalles alarmantes de lo que vive puertas adentro de su casa.

El conductor explicó que todo comenzó con episodios reiterados en la puerta de su domicilio, donde un hombre lo espera, lo increpa y lo amenaza. Lejos de tratarse de un hecho aislado, aseguró que la situación se repitió en varias oportunidades y que incluso hubo intentos de agresión física, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica.

Ante la gravedad del cuadro, Robertito Funes Ugarte confirmó que realizó la denuncia policial correspondiente y que la Justicia ya dispuso una medida perimetral. Además, remarcó que cuenta con registros fílmicos de los ataques y que evalúa hacerlos públicos si la situación no se frena.

El punto más fuerte de su relato llegó cuando decidió identificar públicamente a la persona que acusa. En una historia de Instagram, escribió sin filtros: “Este es @martinfonsecaprop un mafioso violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses, ya me amenazó tres veces”, junto a una imagen del hombre señalado.

Lejos de quedarse ahí, el periodista detalló el tenor de las amenazas que recibió y que terminaron de encender todas las alarmas. “Ayer quiso pegarme ' pu.. de mi.. te voy a ca.. a piñas'. Hoy arremetió 'voy a hacer ca... a tus perros'”, escribió, visiblemente angustiado por el nivel de violencia verbal y la escalada del conflicto.

La situación no solo lo afecta a él. Consciente del riesgo, Robertito también decidió advertir a quienes viven en la zona donde reside. “Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas”, alertó, dejando en claro que teme que el accionar del acusado pueda afectar a terceros.

El descargo generó un fuerte impacto y abrió un debate inmediato sobre la exposición pública de este tipo de situaciones, pero también sobre la necesidad de visibilizar casos de acoso y amenazas que suelen quedar puertas adentro. En este caso, el conductor optó por hablar antes de que el escenario se vuelva todavía más peligroso.

Mientras la causa avanza por vías judiciales, Robertito Funes Ugarte dejó en claro que no piensa minimizar lo ocurrido. Su testimonio, atravesado por el miedo y la urgencia, expuso una realidad inquietante y puso el foco en una situación que, según sus propias palabras, ya no admite silencios ni espera.