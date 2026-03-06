El regreso de Pampita a la televisión empieza a tomar forma y ya generó ruido en el ambiente del espectáculo. Tras su paso por distintos formatos en la pantalla chica, la modelo y conductora negocia un nuevo proyecto que marcaría su vuelta a la conducción con un ciclo propio de entrevistas.

En esta oportunidad, la apuesta llegaría desde la TV Pública, que busca sumar a Pampita como una de las caras fuertes de su programación. La idea es ponerla al frente de un formato centrado en conversaciones con distintas figuras del espectáculo, la cultura y la actualidad.

El dato que encendió la discusión no fue solo el proyecto en sí, sino la cifra que trascendió sobre las negociaciones para sólo un puñado de programas. Según se comentó en televisión, el acuerdo económico sería uno de los más llamativos de los últimos tiempos para un programa de estas características.

En ese contexto, se difundió el monto que la señal estaría dispuesta a pagar por el trabajo de Pampita. “Le ofrecieron un programa en la TV Pública a Pampita. Va a tener un ciclo de entrevistas, todavía no está firmado el contrato, están ultimando detalles. Por cuatro días de trabajo le van a pagar 25 millones de pesos. No los gana Wanda conduciendo MasterChef.Por día gana arriba de 5 palos".

La cifra rápidamente despertó sorpresa dentro del ambiente televisivo. El número resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el trabajo implicaría apenas unos pocos días de grabación para completar los episodios del ciclo.

En medio del debate sobre el presupuesto del canal estatal, también aparecieron voces críticas sobre el posible acuerdo. “¿Cuánto te puede rendir? Es un escándalo. Es mucha guita para un canal que no está bien", se escuchó en el mismo análisis televisivo cuando se comentaba el tema.

Mientras tanto, el proyecto continúa en etapa de definiciones y el contrato todavía no está cerrado de manera definitiva. Si finalmente se concreta el acuerdo, Pampita volverá a ponerse al frente de un programa propio y sumará un nuevo capítulo a su carrera como conductora en la televisión argentina.